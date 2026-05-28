La discoteca Bogard de Calaf, un referent de les últimes dècades del segle XX, ha estat enderrocada
En els terrenys on hi ha hagut durant mig segle la sala de festes hi haurà un habitatge particular
La discoteca Bogard de Calaf ja és història. Havia estat un referent per al jove del Bages, Segarra i Anoia els anys 80 i 90, però el local va anar perdent clientela i va acabar tancant portes com a discoteca. Ara s'enderroca i en el seu lloc s'hi construirà habitatge. En els darrers dies, les màquines excavadores han tirat a terra les parets de la Bogard.
L’enderroc de l’antiga discoteca ha despertat nostàlgia entre alguns dels que en van ser clients de joves o els que simplement coneixien l'espai. Havia estat un punt de socialització del jovent de Calaf i del seu entorn, més enllà de fer la funció de discoteca, perquè tenia pocs espais més semblants. Bogard ha compartit nom amb altres establiments com Menfis, Brucs, Bogard, Scòrpia, Atangia o Kronos, per exemple, i la majoria ja jan tancat.
La situació de l'edifici de Bogard, molt deteriorat feia inviable la continuïtat de l'estructura de la discoteca, que durant uns anus també havia estat restaurant i punt de trobada de generacions més grans. Els propietaris que han adquirit l'espai, de propietat privada, tindrien la intenció de construir un habitatge en el terreny que quedi lliure després de l'enderroc. Un dels últims en usar la discoteca va ser el director de cinema David Trueba, que hi va gravar escenes de la seva pel·lícula "Saben aquell", dedicada a l'humorista Eugenio.
L'últim ball va ser per a Trueba
L’antiga discoteca Bogard de Calaf va convertir-se, durant uns dies, en un autèntic plató cinematogràfic amb motiu del rodatge de "Saben aquell", la pel·lícula dirigida per David Trueba sobre la vida de l'humorista Eugenio. El film, estrenat l’any 2023 i protagonitzat per David Verdaguer i Carolina Yuste, recrea els inicis artístics i personals d’un dels còmics més estimats de Catalunya i de tot l’Estat.
La tria de la Bogard no va ser casual. L’espai, tancat des de fa anys, però encara molt present en la memòria col·lectiva de la comarca, conservava una estètica ideal per recrear amb autenticitat els ambients nocturns i musicals de finals dels anys seixanta i principis dels setanta. Durant el rodatge, els equips de producció van transformar completament l’interior de la sala per transportar-lo a l’època en què Eugenio començava a actuar en petits locals i sales de festa. El pas del rodatge per Calaf va despertar una gran expectació entre els veïns i curiosos. L’antiga Bogard, que durant dècades va ser punt de trobada de moltes generacions, va reviure per uns dies gràcies al cinema. Les de Trueba són les darreres imatges de la discoteca.
