Dos ferits en un accident a la BV-2243 a Piera
Els dos vehicles implicats han patit un xoc frontal
Manresa
Dos turismes s'han accidentat al tram de la BV-2243 que surt de Piera aquest dijous al matí. L'avís del sinistre s'ha fet a les 8.46 hores, al punt quilomètric 0,6 de la via, un punt de dos carrils dividits per línia discontínua, on els dos vehicles han topat frontalment. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions, que no han hagut de realitzar cap rescat.
Els conductors dels cotxes han patit ferides lleus i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha atès i traslladat a l'hospital.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals