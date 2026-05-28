Dos ferits en un accident a la BV-2243 a Piera

Els dos vehicles implicats han patit un xoc frontal

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Dos turismes s'han accidentat al tram de la BV-2243 que surt de Piera aquest dijous al matí. L'avís del sinistre s'ha fet a les 8.46 hores, al punt quilomètric 0,6 de la via, un punt de dos carrils dividits per línia discontínua, on els dos vehicles han topat frontalment. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions, que no han hagut de realitzar cap rescat.

Els conductors dels cotxes han patit ferides lleus i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha atès i traslladat a l'hospital.

