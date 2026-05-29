Càritas Anoia-Segarra alerta d’un augment de persones ateses per la precarietat i el malestar emocional
L’entitat va acompanyar més de 500 persones durant el 2025 i adverteix de l’increment de situacions vinculades a l’habitatge, la salut mental i la inestabilitat laboral
Ruben Costa
Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra ha alertat de l’augment de persones que recorren a l’entitat per fer front a situacions de precarietat cada vegada més complexes. Durant l’assemblea anual celebrada recentment, l’organització ha fet balanç de l’activitat del 2025 i ha posat el focus en l’impacte que tenen les dificultats econòmiques, laborals i residencials sobre el benestar emocional de moltes famílies del territori. L’acte ha comptat amb les intervencions del president de l’entitat, Mn. Eduard Flores; la directora, Cesca Solé; el tresorer, Joan Sellarès; i la referent tècnica, Coral Vázquez, que ha exposat les dades principals de la memòria anual.
Segons les dades presentades, Càritas Anoia-Segarra va acompanyar 521 persones al llarg del 2025, una xifra que evidencia la demanda creixent de suport social. A més, el programa d’acollida, principal porta d’entrada a l’entitat, va atendre 852 persones a l’espai de preacollida. Paral·lelament, també es van consolidar les sessions d’acollida grupal, amb 26 trobades i 104 participants. L’entitat assenyala que les problemàtiques més habituals tenen a veure amb les dificultats d’accés a l’habitatge, la regularització administrativa, la precarietat laboral i els problemes de salut mental o malestar emocional. Segons expliquen, aquests factors sovint s’acumulen i acaben generant situacions d’exclusió social cada vegada més difícils de revertir.
Per donar resposta a aquestes necessitats, Càritas va destinar més de 28.000 euros en ajuts econòmics per cobrir necessitats bàsiques com alimentació, habitatge, subministraments, salut o educació. També s’han mantingut serveis com les dutxes, la bugaderia o l’assessorament jurídic per a processos de regularització i defensa de drets. En l’àmbit de la inserció sociolaboral, 166 persones van participar en itineraris d’orientació i formació ocupacional, mentre que més de 80 persones van prendre part en cursos d’alfabetització, aprenentatge de llengua i competències digitals. A més, l’entitat continua gestionant un pis d’acollida temporal per a persones en situació de sensellarisme.
Tot plegat ha estat possible gràcies a la implicació de 66 persones voluntàries i 9 professionals contractats. Econòmicament, l’entitat va tancar el 2025 amb uns ingressos de 353.009 euros i unes despeses de 361.298 euros, destinades principalment als programes socials i d’acompanyament.
