El futur auditori d'Igualada durà el nom del mestre Jordi Savall

L’alcalde, Marc Castells, i el prestigiós músic igualadí han anunciat la cessió de l'ús del nom abans de la reunió de la Taula de Treball de l'equipament

Jordi Savall en el moment de fer públic l'acord amb l'Ajuntament perquè el futur auditori dugui el seu nom / Aj Igualada

E. B. / Regió7

Igualada

El futur auditori d'Igualada es dirà oficialment Auditori Jordi Savall. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, i el mateix músic igualadí Jordi Savall han anunciat aquest divendres l'acord de col·laboració pel qual el músic i la seva fundació cedeixen el nom a aquest futur equipament de la ciutat. L'anunci s'ha fet públic poc abans de la celebració de la reunió de la Taula de Treball per l'Auditori, una sessió conjunta que ha estat presidida per Castells i Savall per definir els propers passos del projecte. L'auditori té una ubicació proposada pel govern, al Parc Central, però encara no té projecte. La tria del nom i l'acord amb el músic és un pas més en el camí per aconseguir fer un projecte reclamat pel sector cultural. Al costat de l'auditori també hi hauria d'haver una part d'ensenyaments musicals (Conservatori i escola de música) i d'altres artístics, com ara els teatrals.

L'alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha expressat "el profund agraïment" de la ciutat cap a la figura de Savall, destacant que l'acord arriba precisament una setmana després que el mestre fos guardonat amb el prestigiós Premi Ernst von Siemens, considerat un dels reconeixements més importants del panorama musical global.

"Volíem que aquest equipament, que d'aquí a uns anys serà una realitat, portés el nom del músic més important que ha tingut i tindrà la ciutat d'Igualada", ha afirmat Castells. L'alcalde ha afegit que l'Auditori Jordi Savall serà un espai espectacular i ha convidat oficialment el mestre a protagonitzar el concert d'inauguració. Castells també ha destacat el talent del músic i la seva capacitat històrica per "posar Igualada al mapa internacional" gràcies a la seva feina, professionalitat i recorregut.

Per la seva banda, un emocionat Jordi Savall ha manifestat el seu agraïment per la mostra d'afecte de la seva ciutat natal. Durant la seva intervenció, el mestre ha recordat amb nostàlgia els seus anys de joventut a Igualada, definint-los com la base fonamental de la seva trajectòria vital i professional.

"Si soc el que soc ara, és probablement pels anys que vaig passar aquí en la meva joventut. Són els anys que et marquen la vida i et fan desenvolupar el camí", ha explicat Savall, qui ha recordat els seus primers passos musicals a la ciutat al costat del mestre Joan Just. Savall ha fet memòria dels seus orígens humils i de la felicitat que va viure als carrers d'Igualada, unes vivències que van modelar el seu caràcter basat en el treball, la llibertat i la independència: "Jo tenia molt clar des de molt petit que volia fer música i que volia ser independent. He pogut mantenir-ho gràcies a la gent que m'ha acompanyat i estimat, i un agraïment immens als igualadins perquè sense aquells anys el meu caràcter hauria estat totalment diferent". El músic també ha tingut unes paraules d'agraïment cap a la seva parella, la Maria, pel seu suport diari.

