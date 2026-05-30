El President de la Generalitat celebra l'acord a Ensenyament i diu que ara cal l'excel·lència en el món educatiu
Salvador Illa assegura que el preacord signat divendres al vespre és "històric" i destaca "l'actitud de diàleg" dels sindicats i dels responsables del departament
Després de setmana de conflictivitat en el sector de l'ensenyament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el preacord de divendres entre sindicats i el departament és "històric". Illa ha definit el pacte educatiu "com un primer pas" i ha indicat quin és el repte a partir d'ara: "dirigir tots els esforços a aconseguir l'excel·lència en el sistema educatiu". El president Illa ha fet aquestes declaracions en la inauguració de la primera residència de Calaf, un centre que ha de rebre els primers interns a partir de la segona quinzena de juny, i que parteix del concepte que des del centre es presta un servei a tota la població major, també al que puguin tenir una vida autònoma a casa seva.
Les condicions laborals dels professors, la manca de recursos a les aules, que s'han presentat des del sector educatiu com els problemes a resoldre per poder millorar els resultats dels aprenentatges dels alumnes a Catalunya, haurien de quedar atesos amb l'acord, amb aquests 600 euros mensuals d'increment de les nòmines dels mestres (en una assignació que es faria progressivament en els 4 anys vinents) i en la incorporació de més professionals de l'educació a les aules. Illa vol que l'esforç que fa el Govern es tradueixi ara en una millor qualitat educativa i en un avenç en els resultats acadèmics, i aquest és el repte per al sector, segons el President.
El president considera que ara el conflicte s'encamina cap a una solució, amb una inversió de 2.700 milions d'euros en tres anys, i considera que els "esforços" s'han de centrar a "assolir l'excel·lència" en l'àmbit educatiu després d'anys acumulant mals resultats, reflectits, entre altres indicadors, a l'informe PISA o a les proves de competències bàsiques en matèries com les matemàtiques, l'anglès i la comprensió lectora, així com per l'impacte de la bretxa socioeconòmica en el nivell acadèmic.
I a part del que diu les xifres, entre els mateixos ensenyants hi ha veus crítiques perquè davant la situació de complexitat a les aules ha baixat el nivell dels aprenentatges. L'acord amb els professors ha suposat per al Govern una rectificació de l'estratègia inicial del Govern que no volia reobrir el pacte signat inicialment amb CCOO i UGT, però es va trobar que els sindicats que havien quedat fora de l'acord eren majoria. La protesta l'ha encapçalat la USTEC.
Ara el Govern encreua els dits perquè el preacord passi a definitiu un cop els sindicats trobin la conformitat de les seves bases. Illa espera poder tancar la carpeta a principis de setmana, a les portes del primer tràmit que han de superar els pressupostos al Parlament.
També la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet les primeres declaracions després de la "fumata blanca". En una entrevista a Catalunya Ràdio ha assegurat que espera que, ara sí, l'acord sigui "definitiu" i permeti recuperar la normalitat, a més de posar fi a les vagues. De moment, l'aturada de dilluns es manté a l'espera del resultat de la consulta en què els professors començaran a pronunciar-se aquest mateix dissabte. Cal dir que no tots els sindicats han subscrit el preacord. Sí que ho han fet USTEC i ASPEPC, a més de CCOO i UGT, cosa que representa el 80% del sector; però se n'han desmarcat la CGT i la Intersindical, que faran campanya pel vot en contra a la consulta.
A l'espera del resultat, Niubó ha subratllat que es tracta d'un "pas de gegant" no només per a la millora de les condicions laborals del professorat, sinó també per a la qualitat de l'atenció educativa. Entre l'increment autonòmic i l'estatal, en tres anys els docents veuran com la seva nòmina augmenta uns 600 euros mensuals, una cosa que, segons ha reivindicat, els convertirà en els professionals "més ben pagats" de tot l'Estat. Segons Niubó, això ha estat possible gràcies a la "generositat" de totes les parts.
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries