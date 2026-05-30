El president Illa inaugura la nova residència de Calaf que podrà atendre directament 54 persones
L'alcaldessa de Calaf, Montserrat Mases, destaca el model singular de gestió de l'equipament i el fet que es creï un servei per a tota la gent gran, no només els interns
Calaf té la residència a punt d'estrenar. Era un objectiu prioritari de l'actual govern calafí, encapçalat per Montserrat Mases (ERC), que finalment veu la llum després de dos anys d'obres, una construcció relativament ràpida. Aquest dissabte, el President del Govern, Salvador Illa, hi ha fet una visita d'inauguració. L'equipament i els serveis que es posen en marxa vinculats a la residència, es posen en marxa durant el mes de juny. La residència de Calaf la gestionarà la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa, que hi han estat representats per l'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy, que presideix l'entitat assistencial, i pel seu director, Manel Valls.
L'equipament està completament acabat i amb el mobiliari a lloc. El President ha pogut fer una visita a les instal·lacions, la recepció, la sala d'actes, els espais exteriors, la cuina, les diferents zones que permetran poder crear espaïs d'aïllament, les habitacions, però encara no entra en ús. La data d'obertura està condicionada als permisos després de les últimes revisions tècniques i a les autoritzacions de la mateixa Generalitat.
La residència de Calaf és un centre que podrà acollir 54 residents a les seves habitacions i que aspira a poder tenir un concert per a 40 d'aquestes places. De fet, aquest model públic i privat és una garantia per donar més viabilitat econòmica a instal·lacions d'aquest tipus. L'assistència a Calaf, però, anirà més enllà de l'edifici. Per una banda, perquè annex hi ha un centre de dia, però també perquè el model, tal com ha explicat l'alcaldessa vol prestar atenció a tota la població gran de Calaf i de l'Alta Segarra que ho requereixi, també a les persones que decideixin poder viure a casa seva. És el que en el cas de Calaf n'han dit una "plataforma de serveis". Per tant, una atenció a la gent gran en tres serveis, residència, centre de dia i plataforma de serveis.
Salvador Illa ha destacat la importància que té que "les persones grans puguin continuar vivint a casa seva tant temps com els sigui possible", compartint el que feia un moment li havia explicat l'alcaldessa posant com a exemple la seva pròpia situació amb els pares gran que volen tenir una vida autònoma. Illa també ha valorat molt positivament el concepte de fer una atenció integral a la gent gran, ha recordat que el seu Govern està aplicant un pla per poder incrementar el nombre de places públiques de residència (fins a 6.000 durant el seu mandat, de les que ja se n'han creat 2.400) i s'ha compromès a canviar un model de l'atenció de la dependència, que ara "té un procés molt administratiu" i "estem fent un pla perquè sigui un model molt més assistencial", que allò que marqui l'assistència no sigui superar els passos de l'administració, sinó les necessitats del malalt o dels seus familiars.
La residència de Calaf estrena un model de l'encàrrec de gestió. No hi ha hagut un concurs públic tradicional, sinó que s'ha optat per la "gestió delegada", que a grans trets fa que un ajuntament pugui donar la gestió a una entitat sense ànim de lucre després d'haver triat entre vàries. A Calaf es van demanar tres propostes i es va atorgar a la Fundació Sant Andreu Salut, entitat amb una àmplia experiència, que gestionar una desena de centres assistencials a Manresa i al Bages i que l'Ajuntament considera que és qui millor ho pot fer en aquests moments. Manel Nadal, director de la Fundació, i Marc Aloy, que la presideix van coincidir en destacar el compromís i la qualitat de servei d'aquest nou equipament.
Les obres de la residència, que s'han executat en un temps inferior als dos anys, tenen un cost total de 5,2 milions. L'Ajuntament calafí ha anat picant portes per al finançament, però l'alcaldessa va explicar a Illa que han hagut de demanar un crèdit d'un milió d'euros, i que això condiciona el pressupost d'un poble de les dimensions de Calaf. La Generalitat hi aporta 724.884 euros, la Diputació de Barcelona, 800.000 euros més, dels fons europeus, a través de l'Estat espanyol, han arribat a Calaf 1,7 milions més i la Diputació, l'any 2024, ja hi havia fet una inversió de 303.576 euros. Les institucions com la Generalitat i la Diputació, ahir hi tenien representació, el mateix President, la delegada del Govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, o Dionís Guiteras, diputat per ERC a l'ens provincial. També hi van assistir alcalde dels municipis de l'Alta Segarra, la presidenta del Consell comarcal de l'Anoia, Noemí Trucharte (PSC), i el conseller Drets Socials que va posar la primera pedra el 2024, Carles Campuzano.
