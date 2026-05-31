El president Salvador Illa visita Igualada per fer suport al candidat Jordi Cuadras a les municipals

El PSC ha posat el focus a Igualada i considera que és un de les ciutats on el seu candidat, Jordi Cuadras, pot fer un bon resultat

El president Salvador Illa, acompanyat del cap del grup socialista a Igualada, Jordi Cuadras, parlant amb ciutadans de la capital de l'Anoia / PSC

Enric Badia

Igualada

El president Salvador Illa va inaugurar la nova residència per a la gent gran de Calaf dissabte al matí, però ja fora de la seva agenda oficial va continuar la visita a la Catalunya interior a Igualada. Era la primera vegada que Illa passejava per la capital de l'Anoia des que és president, però amb el barret de líder dels socialistes catalans.

Va ser una migdia de contacte directe amb els ciutadans igualadins, una passejada que va fer amb l'acompanyament del cap del grup municipal socialista, Jordi Cuadras. Illa va parlar amb els responsables de comerços del barri del Poble sec, a l'avinguda Barcelona. Aquí va poder parlar amb els botiguers, entre d'altres, del Forn Alemany, de la Fruiteria Carme Miranda i de la Xarcuteria Ibáñez. Illa portava el cistell buit per poder recollir les desenes de missatges i demandes que li van fer els botiguers i molts veïns que l'aturaven pel carrer.

També va escoltar els militants i simpatitzants socialistes, amb els que es va trobar en un acte al Centre cívic nord. En aquest acte de partit hi va haver intervencions del cap del grup municipal del PSC (Igualada Som-hi), Jordi Cuadras, també del primer secretari socialista de l'Anoia i diputat, Jordi Riba, i del mateix president. Cuadras tornarà a ser candidat a les eleccions que s'han de celebrar en un any i l'acte, amb la presència d'Illa, tenia la voluntat de reforçar la figura del seu referent a les llistes d'Igualada. Els socialistes consideren que poden tornar a millorar resultats i tenen l'aspiració de formar govern a la capital de l'Anoia i a la resta de la comarca. Cuadras assegura que "és un moment bo per als socialistes a Catalunya i també per als grups de l'Anoia i d'Igualada".

