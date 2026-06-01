Institució Igualada amplia l’oferta de Formació Professional amb tres nous cicles vinculats a l’esport
El centre incorporarà el pròxim curs estudis de Futbol, Condicionament Físic i Ensenyament i Animació Socioesportiva, i els presentarà en una jornada de portes obertes
Ruben Costa
Institució Igualada incorporarà el pròxim curs tres nous cicles de Formació Professional relacionats amb l’àmbit esportiu. La nova oferta educativa inclou un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Futbol i dos Cicles Formatius de Grau Superior: Condicionament Físic i Ensenyament i Animació Socioesportiva.
L’ampliació forma part de l’aposta del centre per reforçar la seva oferta formativa presencial i consolidar el projecte de Formació Professional de Cademin, l’entitat d’FP d’Institució Familiar d’Educació, a la Catalunya Central. El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Futbol estarà orientat a la formació en entrenament, direcció d’equips, promoció de l’esport i arbitratge. Pel que fa als estudis de grau superior, el cicle de Condicionament Físic se centrarà en la planificació i avaluació d’activitats fisicoesportives, la millora de la condició física, la prevenció de lesions i la promoció de la salut. D’altra banda, el cicle d’Ensenyament i Animació Socioesportiva prepararà l’alumnat per dirigir entrenaments, organitzar activitats esportives i coordinar esdeveniments per a diferents col·lectius i nivells.
Per donar a conèixer aquests nous estudis, el Campus Institució Igualada celebrarà una jornada de portes obertes en què les persones interessades podran conèixer el projecte educatiu, visitar les instal·lacions i resoldre dubtes amb l’equip docent, coordinat per Roger Tomàs i David Lladó. Segons el director del Campus Institució Igualada, Alfons Vila, la incorporació dels nous cicles permetrà als estudiants formar-se en sectors professionals amb una demanda creixent, combinant formació acadèmica, aprenentatge pràctic i contacte directe amb el món esportiu.
L’aposta per aquests estudis s’emmarca en el model educatiu del centre, que situa l’activitat física, l’esport i el benestar com a elements importants de la formació integral dels joves. El campus disposa de més de 90.000 metres quadrats d’instal·lacions esportives i d’espais adaptats per integrar l’aprenentatge i la pràctica esportiva.
