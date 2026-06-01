Joan Valentí i el Casal de Calaf, Premis al Compromís Cultural 2026 d’Òmnium Anoia

Òmnium Anoia lliurarà els guardons el 18 de setembre per reconèixer la trajectòria als que contribueixen a la promoció de la llengua, la cultura, la cohesió social i els valors cívics i democràtica

L'actor Joan Valenti, Premi Compromís Òmnium Anoia 2026

Els premis al compromís cultural d'Òmnium Anoia reconeixen a l'actor Joan Valentí i el Casal de Calaf. El pròxim divendres 18 de setembre es farà el lliurament dels guardons amb la finalitat de distingir la trajectòria de persones i col·lectius que han contribuït de manera destacada a la promoció de la llengua, la cultura, la cohesió social i els valors cívics i democràtics.

Concretament, Joan Valentí, rebrà el guardó en la categoria individual, i el Casal de Calaf en la d'entitat o col·lectiu. A més, l'acte comptarà amb el reconeixement als socis i sòcies d'Òmnium que enguany compleixen 50 anys de vinculació amb l’entitat. També hi haurà la menció especial a la igualadina Carla Junyent Cuatrecases, jove creadora de contingut que destaca pel seu compromís amb l’ús del català a les xarxes socials.

Els Premis al Compromís Cultural d’Òmnium Anoia es lliuren des de l’any 2004 com un homenatge a aquelles persones, entitats i col·lectius que, des de l’activisme cultural i social, contribueixen a fer una societat més cohesionada, crítica i arrelada.

L'acte, que tindrà lloc al Teatre Municipal l'Ateneu, serà obert a tothom i inclourà actuacions artístiques i intervencions dels premiats.

La trajectòria de Joan Valentí Cortès “Nan”

Valentí, és un actor llicenciat en interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona i amb 36 anys d’ofici en companyies com Comediants, Teatre Urbà de Barcelona, Monti & Cia, Circ Raluy, T-Atraco Teatre, Cíclicus, Teatre Nu o la companyia Pepa Plana.

És especialment conegut pel gran públic per haver interpretat durant catorze anys el personatge d’en Pau a La Família del Super3, així com per la seva participació a Super3 el Musical al Teatre Victòria. Més enllà de la seva faceta d’actor, ha estat impulsor i creador de la Unicoop Cultural - Teatre de l’Aurora, organitzador durant deu anys de la Festa Major d’Igualada i regidor de la ciutat entre els anys 2019 i 2023.

Des del 2018, la seva trajectòria ha estat molt vinculada als espectacles de memòria democràtica.

El Casal de Calaf, cinquanta anys al servei de la cultura

El projecte cultural i comunitari va néixer nascut l’any 1976 i va ser construït gràcies a l’esforç col·lectiu del poble. Des de la seva fundació, el Casal s’ha convertit en un espai de referència per a Calaf i l’Alta Segarra, sostingut per la implicació de centenars de voluntaris i d’uns 400 socis.

El Casal ha acollit i dona suport a una desena d’entitats, entre les quals hi ha l’Agrupació Teatral Casal de Calaf, la Coral Ressons, l’Agrupació Sardanista, Calamanda, el club d’Escacs, DesFOLCa’t, els escoltes i guies Alexandre de Riquer, els Pastorets de Calaf i diversos grups de música. Aquesta vitalitat associativa ha fet del Casal un autèntic motor cultural i social del territori.

Casal de Calaf

