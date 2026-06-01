L’alumnat d’Arts Escèniques de l’INS Vallbona d’Anoia representa “Amor entre Reixes” a l’Ateneu de la Pobla
L’obra, interpretada pels estudiants d’Arts Escèniques i Dansa de 4t d’ESO, està inspirada en obres clàssiques com Romeu i Julieta, Hamlet i Lady Macbeth
Ruben Costa
L’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt acollirà el dijous 4 de juny, a les 18.30 hores, la representació de “Amor entre Reixes”, un espectacle teatral protagonitzat per l’alumnat d’Arts Escèniques i Dansa de 4t d’ESO de l’INS Vallbona d’Anoia. L’acte serà gratuït i obert a tota la ciutadania. L’obra explica la història de dos adolescents que viuen un amor prohibit en un context marcat per les bandes juvenils, les drogues i la influència constant de les xarxes socials. Inspirada en clàssics de la literatura i el teatre com Romeu i Julieta, Hamlet i Lady Macbeth, la proposta combina elements de dramatúrgia contemporània amb una mirada crítica sobre problemàtiques socials que afecten els joves.
Entre els temes que aborda la representació hi ha el ciberassetjament, la realitat dels centres de menors i les conseqüències encara presents de la Guerra Civil. A través dels seus personatges, l’obra reflexiona sobre les dificultats que troben molts adolescents per construir la seva identitat i fer sentir la seva veu en una societat plena de condicionants i barreres constants. La regidora de Cultura, Fina Vilarrúbias, ha destacat que la representació suposa “una oportunitat per als joves de l’Institut de tenir un espai d’expressió a través de les arts escèniques”, una disciplina que treballa intensament al centre educatiu i contribueix a fomentar la creativitat, la comunicació i la gestió de les emocions.
La funció servirà també per posar el punt final a la programació d’Arts Escèniques de la Pobla de Claramunt, iniciada el passat mes de gener. El cicle ha ofert sis representacions vinculades al territori i centrades en temàtiques socials, amb una aposta per la promoció de la llengua i la cultura catalanes. Vilarrúbias ha valorat positivament aquesta edició i ha assegurat que el cicle es tanca “amb molta satisfacció”, tant per la qualitat de les propostes programades com per la profunditat dels temes tractats al llarg de la temporada.
