Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Quatre fuetsFGCMeritxell CalduchTirallonguesJonathan AndicPep Guardiola
instagramlinkedin

L’alumnat d’Arts Escèniques de l’INS Vallbona d’Anoia representa “Amor entre Reixes” a l’Ateneu de la Pobla

L’obra, interpretada pels estudiants d’Arts Escèniques i Dansa de 4t d’ESO, està inspirada en obres clàssiques com Romeu i Julieta, Hamlet i Lady Macbeth

L’alumnat d’Arts Escèniques i Dansa de 4t d’ESO

L’alumnat d’Arts Escèniques i Dansa de 4t d’ESO / Arxiu particular

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Ruben Costa

Manresa

L’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt acollirà el dijous 4 de juny, a les 18.30 hores, la representació de “Amor entre Reixes”, un espectacle teatral protagonitzat per l’alumnat d’Arts Escèniques i Dansa de 4t d’ESO de l’INS Vallbona d’Anoia. L’acte serà gratuït i obert a tota la ciutadania. L’obra explica la història de dos adolescents que viuen un amor prohibit en un context marcat per les bandes juvenils, les drogues i la influència constant de les xarxes socials. Inspirada en clàssics de la literatura i el teatre com Romeu i Julieta, Hamlet i Lady Macbeth, la proposta combina elements de dramatúrgia contemporània amb una mirada crítica sobre problemàtiques socials que afecten els joves.

Entre els temes que aborda la representació hi ha el ciberassetjament, la realitat dels centres de menors i les conseqüències encara presents de la Guerra Civil. A través dels seus personatges, l’obra reflexiona sobre les dificultats que troben molts adolescents per construir la seva identitat i fer sentir la seva veu en una societat plena de condicionants i barreres constants. La regidora de Cultura, Fina Vilarrúbias, ha destacat que la representació suposa “una oportunitat per als joves de l’Institut de tenir un espai d’expressió a través de les arts escèniques”, una disciplina que treballa intensament al centre educatiu i contribueix a fomentar la creativitat, la comunicació i la gestió de les emocions.

Notícies relacionades

La funció servirà també per posar el punt final a la programació d’Arts Escèniques de la Pobla de Claramunt, iniciada el passat mes de gener. El cicle ha ofert sis representacions vinculades al territori i centrades en temàtiques socials, amb una aposta per la promoció de la llengua i la cultura catalanes. Vilarrúbias ha valorat positivament aquesta edició i ha assegurat que el cicle es tanca “amb molta satisfacció”, tant per la qualitat de les propostes programades com per la profunditat dels temes tractats al llarg de la temporada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
  2. Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
  3. Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
  4. Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
  5. Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
  6. Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
  7. Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
  8. Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor

El Baxi Manresa anuncia el fitxatge per tres temporades del base francès Lucas Beaufort

El Baxi Manresa anuncia el fitxatge per tres temporades del base francès Lucas Beaufort

L’alumnat d’Arts Escèniques de l’INS Vallbona d’Anoia representa “Amor entre Reixes” a l’Ateneu de la Pobla

L’alumnat d’Arts Escèniques de l’INS Vallbona d’Anoia representa “Amor entre Reixes” a l’Ateneu de la Pobla

Dos pacients d’Althaia amb malalties reumàtiques assoleixen el repte de fer un 3.000

Dos pacients d’Althaia amb malalties reumàtiques assoleixen el repte de fer un 3.000

Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se

Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se

Retencions a la C-55 a Monistrol de Montserrat per l'accident de dos camions

Retencions a la C-55 a Monistrol de Montserrat per l'accident de dos camions

El Bisbat d'Urgell anuncia qui seran els nous rectors de parròquies de l'Alt Urgell i la Cerdanya

El Bisbat d'Urgell anuncia qui seran els nous rectors de parròquies de l'Alt Urgell i la Cerdanya

Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?

Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?

New York Institute i Lumberton Shop se sumen per construir el projecte "Planta Salut" de l’Hospital d’Igualada

New York Institute i Lumberton Shop se sumen per construir el projecte "Planta Salut" de l’Hospital d’Igualada
Tracking Pixel Contents