El Màster en Enginyeria del Cuir de la UdL obre inscripcions amb una formació única a Europa

El programa del Campus Universitari d’Igualada combina innovació, sostenibilitat i tecnologia per formar professionals especialitzats en materials avançats i economia circular

Màster Universitari en Enginyeria del Cuir

Màster Universitari en Enginyeria del Cuir / Arxiu particular

El Campus Universitari d’Igualada-UdL ha obert les inscripcions per a una nova edició del Màster Universitari en Enginyeria del Cuir, una titulació única a Europa que des del 2008 forma professionals d’arreu del món especialitzats en un dels sectors de materials amb més transformació a escala global. El programa, que s’imparteix presencialment a l’edifici del Pla de la Massa, ofereix 20 places i té una durada d’un curs acadèmic (60 crèdits ECTS). Les preinscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web oficial del màster.

El programa ofereix una formació avançada que integra la ciència de materials, l’enginyeria química, la sostenibilitat i la innovació industrial, amb una clara orientació internacional i una estreta vinculació amb la recerca aplicada i el teixit empresarial. El màster s’ha anat adaptant als nous reptes ambientals i industrials, incorporant continguts com l’adobatge sostenible, l’economia circular, la caracterització avançada de materials, els productes químics d’origen biològic i les tecnologies de processament verd.

El programa també planteja una nova visió del cuir com a material avançat, en què convergeixen la durabilitat, el rendiment, la innovació i la sostenibilitat, situant-lo en el centre dels processos de transformació industrial actuals. La vinculació històrica d’Igualada amb la indústria adobera continua sent un dels elements diferencials del màster. El contacte directe amb empreses, centres tecnològics i professionals del sector permet als estudiants una formació aplicada i alineada amb les necessitats reals del mercat global. El màster s’adreça a persones interessades en materials sostenibles, biotecnologia industrial, processos circulars i enginyeria avançada, que vulguin orientar la seva carrera cap a un àmbit altament especialitzat i amb projecció internacional.

