El mes de maig ha estat el més mortífer a les carreteres de les comarques centrals
També al total de Catalunya el darrer mes ha estat el que ha registrat més víctimes mortals, amb 19 víctimes
El balanç de persones que han perdut la vida a les carreteres de les comarques centrals aquest 2026 s'ha doblat aquest mes de maig. Fins a l'1 de maig, tres persones havien mort en carreteres de l'àmbit d'influència de Regió7, però en els darrers 31 dies aquesta xifra s'ha doblat, passant de 3 a 6.
I això tenint en compte que les estadístiques oficials no comptabilitzen la mort del veí de Manresa de 45 anys que va perdre la vida arran d'un accident de moto a la C-55, perquè va morir més de 24 hores després de l'accident. En les estadístiques oficials sí que hi figuren les dues víctimes de l'accident de l'A-2 a Jorba, dues dones estrangeres que viatjaven de passatgeres en una furgoneta turística, o el vianant que va morir atropellat a Abrera, tots dos accidents aquest mes de maig. A tot Catalunya, aquest mes de maig també ha estat el més mortífer de l’any amb 19 víctimes.
En dades presentades pel Servei Català de Trànsit, fins al 31 de maig 52 persones han mort en 49 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 62 persones en 58 sinistres mortals; per tant, s’han registrat 10 víctimes mortals menys respecte de 2025, una reducció del 16,1%. En comparació amb 2019, any de referència per al compliment d’objectius, s’han registrat 17 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 24,6%. Pel que fa als ferits greus, enguany se n’han registrat 283, una xifra inferior als 306 del mateix període de l’any passat, amb una reducció del 7,5%. D’altra banda, de les 52 persones mortes aquest 2026, 42 eren homes i 10, dones. Quant als ferits greus, 225 són homes i 58, dones.
Vulnerables, dos terços de les víctimes mortals
De les 52 víctimes mortals en aquests cinc mesos, 21 eren motoristes, el mateix nombre que l’any passat, i, convé destacar també, que enguany són el col·lectiu del conjunt d’usuaris que registra més morts. A més, hi ha hagut 8 víctimes mortals entre vianants i 3 entre ciclistes. En conjunt, els col·lectius vulnerables aglutinen 32 de les 52 persones mortes en accident de trànsit enguany, el que suposa gairebé dos terços del total de persones mortes en accident de trànsit a les carreteres catalanes.
Pel que fa a la xarxa viària, la sinistralitat mortal continua caracteritzant-se per la dispersió, tot i que les vies que han registrat més víctimes són l’AP-7, amb 5 morts, l’A-2, amb 4, i l’N-340 i la C-25, que concentren 3 víctimes mortals cadascuna. Els tipus d’accidents més freqüents han estat les sortides de via, amb 18 casos, i els xocs frontals, amb 16.
Sinistralitat per tipus de dia i tram d’edat
Segons el tipus de dia, es registren més víctimes mortals durant la mobilitat d’oci, atès que 28 de les 52 víctimes mortals fins al 31 de maig s’han produït cap de setmana, de divendres a la tarda fins diumenge, vigílies de festiu o dies d’operació especial, i les 24 restants en dies feiners.
En relació amb l’edat de les víctimes mortals, tot i que la franja que aglutina més morts és la de 45 a 54 anys amb 10 finats, cal remarcar les 15 víctimes mortals entre els joves de menys de 34 anys (9 a la franja de 25 a 34, 5 de 15 a 24 anys i 1 menor de 14 anys).
Barcelona, demarcació amb més morts
Per demarcacions, Barcelona concentra 25 de les 52 víctimes mortals. El Baix Llobregat és la comarca que més morts ha registrat amb quatre víctimes mortals. Així mateix, 14 dels 21 motoristes morts a Catalunya han estat a les comarques barcelonines.
