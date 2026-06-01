New York Institute i Lumberton Shop se sumen per construir el projecte "Planta Salut" de l’Hospital d’Igualada
Les dues empreses igualadines han impulsat la construcció d’un hort terapèutic per a pacients de l’Àrea d’Atenció Intermèdia, una campanya que ha assolit el 96% del seu objectiu econòmic
Ruben Costa
Les empreses d'Igualada New York Institute i Lumberton Shop, s’han incorporat a la campanya de mecenatge "Planta Salut: ajuda’ns a construir un hort terapèutic per a les persones grans de l’Hospital Universitari d’Igualada", una iniciativa impulsada pel Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) per millorar el benestar de les persones ingressades a l’Àrea d’Atenció Intermèdia. L’objectiu del projecte és crear un hort i jardí terapèutic perquè els pacients puguin gaudir del contacte amb la natura i participar en activitats que afavoreixin la socialització i el benestar emocional, especialment durant les estades hospitalàries de llarga durada.
La col·laboració de les dues empreses ha anat més enllà de l’aportació econòmica. New York Institute, és una acadèmia d’anglès amb més de vint anys de trajectòria, es va organitzar una venda solidària de xocolata desfeta entre l’alumnat, les famílies i el professorat amb l’objectiu de recaptar fons i donar a conèixer la iniciativa. La directora de l’acadèmia, Elisabet Seuba, ha subratllat la implicació de tota la comunitat educativa. Segons ha dit, tant les famílies com els professors van participar amb il·lusió en aquesta proposta solidària, aportant temps i esforç, d'aquesta manera han demostrat el compromís de l’entitat amb projectes en benefici de la comunitat.
Per la seva banda, les botigues Lumberton Shop, Taló Ras i La Distribuïdora, vinculades a l’empresària igualadina Sònia Aguayo, van impulsar una jornada solidària durant el mes de febrer. L'acció es va celebrar als establiments situats a l’avinguda Balmes d’Igualada i es va destinar el 10% de les vendes al projecte. La iniciativa va combinar moda, música i solidaritat, que va servir també per donar visibilitat a la campanya entre la clientela. Des del Consorci Sanitari de l’Anoia han volgut agrair públicament la implicació de les dues organitzacions. El gerent del CSA, Ignasi Riera, ha remarcat que la seva participació ha contribuït no només a la recaptació econòmica, sinó també a la difusió del projecte entre clients, alumnes i famílies, convertint-les en “ambaixadores” de la iniciativa.
La campanya Planta Salut ja ha recaptat més de 81.000 euros, una xifra que representa el 96% de l’objectiu econòmic previst. El projecte continua obert a noves aportacions per fer realitat aquest espai terapèutic destinat a millorar la qualitat de vida dels pacients de l’Hospital Universitari d’Igualada.
