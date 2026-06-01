La nova edició del màster en Enginyeria del Cuir obre inscripcions

La titulació única a Europa ofereix formació avançada en la intersecció entre la ciència de materials, l’enginyeria química, la sostenibilitat i la innovació industrial

Màster en Enginyeria del Cuir

El Màster en Enginyeria del Cuir ofert pel Campus Universitari d'Igualada-UdL ha obert les inscripcions per la nova edició. La titulació, única a Europa, atrau estudiants i professionals d'arreu del món des del 2008.

La formació ofereix un programa que connecta innovació, sostenibilitat i tecnologia per formar professionals capaços de transformar el futur de la indústria. Concretament, és una intersecció entre la ciència de materials, l’enginyeria química, la sostenibilitat i la innovació industrial.

La proposta acadèmica té una clara orientació internacional i una estreta vinculació amb el teixit empresarial i la recerca aplicada. S’ha adaptat als nous reptes industrials i ambientals incorporant continguts especialitzats en estratègies d’adobatge sostenible, economia circular, caracterització avançada i assaig de materials, productes químics d’origen biològic i tecnologies de processament verd.

La vinculació històrica d’Igualada amb la indústria adobera continua sent un dels grans valors diferencials del programa. El contacte directe amb empreses, centres tecnològics i professionals del sector ofereix a l’alumnat una experiència formativa, connectada amb les necessitats actuals del mercat global i amb els processos de transformació que viu la indústria. 

El màster, que s’imparteix presencialment a l’edifici del Pla de la Massa, ofereix 20 places i té una durada d’un curs acadèmic (60 crèdits ECTS). Les preinscripcions per a la nova edició ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web www.mastercuir.udl.cat/ca/index.html.

