El PSC Òdena Progrés té nou candidat a l'alcaldia, Oriol Almirón Ruiz

Oriol Almirón Ruiz, escollit nou candidat del PSC Òdena Progrés

Oriol Almirón Ruiz, escollit nou candidat del PSC Òdena Progrés / PSC Òdena

El PSC Òdena Progrés obre una nova etapa política amb Oriol Almirón Ruiz al capdavant. En l'assemblea extraordinària celebrada aquest divendres passat es va fer saber el nou candidat socialista del municipi en una nova etapa que qualifiquen de "renovació i continuïtat".

En l'assemblea hi ha hagut la participació de militants, simpatitzants i representants institucionals del PSC, entre els quals l’exalcalde d’Òdena Albert Mensa, alcalde del municipi entre 1987 i 1995; els diputats al Congrés Mercè Perea, Ignasi Conesa, Blanca Cercas i Alba Soldevilla; i Francisco Guisado que ha estat el candidat del PSC Òdena des de 2003.

El nou candidat socialista per a les pròximes eleccions municipals del 2027 a l'alcaldia d'Òdena, ha agraït la confiança rebuda per part de l’assemblea i ha afirmat que vol encapçalar una candidatura “útil, oberta i preparada per governar”.

L’acte també ha tingut un marcat component de reconeixement a Francisco Guisado, que s’ha acomiadat com a candidat del PSC Òdena Progrés després d’una llarga trajectòria al capdavant del projecte socialista al municipi.

