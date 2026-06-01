Pujalt treu a licitació la gestió d’El Cobert, un espai multiserveis amb bar-restaurant i habitatge
El projecte busca una persona o equip gestor per dinamitzar un equipament municipal que oferirà restauració, serveis de proximitat i activitats comunitàries, oberta fins al 30 de juny
Ruben Costa
L’Ajuntament de Pujalt ha obert avui dilluns 1 de juny la licitació per a la gestió d’El Cobert, el nou espai multiserveis municipal del municipi, en un context en què s’estan impulsant iniciatives per reforçar els serveis essencials i frenar el despoblament als micropobles, com ja recull la notícia El Govern proposa botigues multiservei per fixar població als micropobles.
El projecte vol donar resposta a la necessitat de mantenir serveis bàsics i espais de trobada als municipis rurals, reforçant alhora la cohesió social i la vida comunitària. La convocatòria, que estarà oberta fins al 30 de juny, s’adreça a persones o equips interessats a gestionar un espai municipal reformat que inclou bar-restaurant, serveis complementaris i activitats de dinamització. Les candidatures s’han de presentar a través del perfil del contractant de l’Ajuntament de Pujalt, en format digital o en paper per correu certificat, amb la documentació administrativa, una proposta tècnica i l’oferta econòmica. El procés d’adjudicació inclourà, a més de la valoració de les propostes, una entrevista personal amb els candidats.
El Cobert s’ubica en un local de titularitat municipal que disposa d’un espai de bar-restaurant, una terrassa exterior i una sala annexa on ja s’hi desenvolupen activitats culturals i comunitàries com projeccions de cinema, xerrades o classes de ioga. L’Ajuntament posa a disposició de la futura persona concessionària un espai reformat i equipat amb la infraestructura bàsica de cuina i barra, i ofereix també la possibilitat d’accedir a un habitatge municipal vinculat al projecte, amb un lloguer assequible, amb l’objectiu de facilitar l’arrelament al municipi. La concessió tindrà una durada inicial de quatre anys, prorrogables fins a quatre més, i funcionarà mitjançant el pagament d’un cànon a l’Ajuntament. Es valorarà especialment la viabilitat econòmica del projecte, l’experiència professional dels candidats, la proposta gastronòmica, la capacitat de dinamització i l’adequació a la realitat d’un entorn rural com Pujalt.
A banda del servei de restauració, El Cobert haurà d’oferir serveis de proximitat com punt de recollida de productes locals, venda de pa, informació turística i recepció de paqueteria. L’espai també podrà acollir activitats impulsades conjuntament amb l’Ajuntament i el teixit associatiu del municipi. Des del consistori es destaca que El Cobert “no és només un bar o un restaurant, sinó un equipament pensat per donar servei al poble, generar vida comunitària i oferir una oportunitat professional i vital en un entorn rural”.
