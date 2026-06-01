El Sopar amb el Comerç fomenta la formació i la creació de xarxa entre professionals d’Igualada
L’acte, organitzat per Igualada Comerç, va incloure una conferència de Jesús Galán sobre lideratge, motivació i gestió emocional aplicada als negocis
Ruben Costa
L’Ateneu d'Igualada va acollir una nova edició del Sopar amb el Comerç, una iniciativa impulsada per Igualada Comerç que va reunir comerciants, empresaris i professionals de la ciutat en una vetllada centrada en la formació, la inspiració i la creació de xarxa. La trobada va comptar amb una àmplia representació del teixit comercial i empresarial igualadí i es va consolidar com un espai de relació entre professionals més enllà de l’activitat comercial quotidiana.
Un dels moments destacats de la jornada va ser la conferència de Jesús Galán Galán, advocat, coach, conferenciant i soci d’Igualada Comerç, que va oferir la ponència “Amor, humor i emocions per transformar equips i fer créixer negocis”. Durant la seva intervenció, Galán va reflexionar sobre la importància de la motivació, el lideratge, la gestió emocional i l’actitud positiva en el funcionament de les empreses. El ponent va defensar la necessitat de situar les persones al centre de les organitzacions i de potenciar aspectes com l’empatia, la comunicació i el benestar emocional per afavorir equips més cohesionats i compromesos. La conferència, amb un format participatiu i proper, va combinar experiències personals, exemples pràctics i reflexions orientades a afrontar els reptes actuals del món empresarial, fet que va generar una bona resposta entre els assistents.
Després de la ponència, la jornada va continuar amb un sopar networking, que va permetre als participants establir nous contactes professionals i generar possibles sinergies entre sectors diversos. Des d’Igualada Comerç han valorat la participació i l’interès generat per l’activitat, destacant que aquest tipus de trobades contribueixen a reforçar la xarxa comercial i empresarial de la ciutat i fomenten la col·laboració entre els seus membres.