450 persones d'Igualada participen en l’ofrena del Ciri Votiu a Montserrat
La ciutat renova la tradició amb una comitiva encapçalada per l’alcalde Marc Castells i diverses entitats locals
Regió7
Igualada ha tornat a renovar la tradició de l’ofrena del Ciri Votiu a la Mare de Déu de Montserrat amb la participació de més de 450 persones, que aquest passat 30 de maig han pujat fins al monestir en una comitiva organitzada des de la ciutat. La sortida s’ha fet a les 9:00 hores des de l’estació d’autobusos d’Igualada, amb un total de vuit autocars que han traslladat els participants fins a Montserrat. Un cop al santuari, la comitiva ha assistit a la missa conventual de dissabte i ha estat rebuda pel pare abat de Montserrat, Manel Gasch, a la basílica, on les entitats participants han pogut fer l’ofrena del ciri.
La delegació ha estat encapçalada per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de diversos regidors del consistori, així com representants de diferents entitats de la ciutat, especialment aquelles que enguany celebren aniversaris destacats. Entre aquestes hi ha Protons Percussió, les associacions de veïns dels barris del Sant Crist, Les Comes II i Montserrat, així com els Amics del Tren i Fira d’Igualada.
La tradició del Ciri Votiu es remunta a l’any 1515, quan, segons la història local, els consellers de la vila van demanar la protecció de la Mare de Déu de Montserrat davant una epidèmia de pesta a Barcelona. La recuperació de l’ofrena es va impulsar als anys noranta i s’ha mantingut com una mostra de devoció i identitat col·lectiva de la ciutat.
