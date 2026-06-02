Argençola estrena una pàgina web municipal per millorar l’accés als serveis i la informació
El nou portal compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i incorpora criteris d’accessibilitat, i s’acompanya d’una renovació de la imatge gràfica municipal
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Argençola ha posat en marxa la seva nova pàgina web municipal, una eina renovada que modernitza la presència digital del municipi i millora l’accés de la ciutadania a la informació i als serveis municipals. El projecte ha estat possible gràcies a una subvenció del Catàleg de Serveis 2025 de la Diputació de Barcelona.
El nou portal presenta un disseny intuïtiu, clar i adaptat a les necessitats dels usuaris, amb l’objectiu de facilitar la navegació i oferir una experiència més àgil i accessible. La plataforma incorpora criteris d’accessibilitat que garanteixen l’accés a totes les persones, incloses aquelles amb diversitat funcional. A través del nou web, la ciutadania pot consultar de manera més senzilla l’actualitat municipal, les activitats, els tràmits i els serveis disponibles, fet que afavoreix una comunicació més directa i eficaç amb el consistori.
Des de l’Ajuntament s’ha destacat que aquesta actuació suposa un pas endavant en el compromís amb la transparència, la proximitat i la participació ciutadana, amb l’objectiu de construir un municipi més obert, accessible i connectat amb els veïns i veïnes. Aprofitant la posada en marxa del nou portal, el consistori també ha presentat una nova imatge gràfica municipal, alineada amb el disseny i els colors del web. Aquesta renovació busca reforçar una identitat visual més cohesionada i moderna, que s’anirà incorporant progressivament als diferents canals i materials de comunicació de l’Ajuntament.
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