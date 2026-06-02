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Argençola estrena una pàgina web municipal per millorar l’accés als serveis i la informació

El nou portal compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i incorpora criteris d’accessibilitat, i s’acompanya d’una renovació de la imatge gràfica municipal

Pàgina web de l'Ajuntament d'Argençola

Pàgina web de l'Ajuntament d'Argençola / Arxiu particular

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Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament d’Argençola ha posat en marxa la seva nova pàgina web municipal, una eina renovada que modernitza la presència digital del municipi i millora l’accés de la ciutadania a la informació i als serveis municipals. El projecte ha estat possible gràcies a una subvenció del Catàleg de Serveis 2025 de la Diputació de Barcelona.

El nou portal presenta un disseny intuïtiu, clar i adaptat a les necessitats dels usuaris, amb l’objectiu de facilitar la navegació i oferir una experiència més àgil i accessible. La plataforma incorpora criteris d’accessibilitat que garanteixen l’accés a totes les persones, incloses aquelles amb diversitat funcional. A través del nou web, la ciutadania pot consultar de manera més senzilla l’actualitat municipal, les activitats, els tràmits i els serveis disponibles, fet que afavoreix una comunicació més directa i eficaç amb el consistori.

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Des de l’Ajuntament s’ha destacat que aquesta actuació suposa un pas endavant en el compromís amb la transparència, la proximitat i la participació ciutadana, amb l’objectiu de construir un municipi més obert, accessible i connectat amb els veïns i veïnes. Aprofitant la posada en marxa del nou portal, el consistori també ha presentat una nova imatge gràfica municipal, alineada amb el disseny i els colors del web. Aquesta renovació busca reforçar una identitat visual més cohesionada i moderna, que s’anirà incorporant progressivament als diferents canals i materials de comunicació de l’Ajuntament.

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