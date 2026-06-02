Comença la campanya per prevenir el càncer de pell a Igualada
L'Hospital Universitari d'Igualada oferirà revisions gratuïtes per prevenir el càncer de pell en el marc de la campanya Euromelanoma 2026
L'Hospital d'Igualada formarà part de la campanya de conscienciació i prevenció del càncer de pell Euromelanoma 2026. El Consorci de l'Anoia s'ha adherit a la iniciativa de la Fundació Piel Sana de l'Academia Española de Dermatología y Venerologia (AEDV) per conscienciar la societat sobre la importància de les cures i vigilància de la pell.
Durant el dia 15 de juny a l'hospital igualadí es duran a terme les revisions gratuïtes de les lesions pigmentades "pigues" a consultes externes.
A més, durant tot aquest mes al vestíbul de l'hospital hi tindrà lloc una campanya informativa on es trobarà l'explicació de quines mesures utilitzar per poder evitar el càncer de pell i com poder diagnosticar-lo en fases inicials per disminuir-ne tant la incidència com la mortalitat.
Campanya "Bulo Fighters"
Enguany, la campanya Euromelanoma posa el focus en la lluita contra la desinformació sobre la salut de la pell amb la iniciativa “Bulo Fighters”, adreçada especialment als adolescents. La proposta busca desmentir falses creences i missatges erronis sobre la fotoprotecció que circulen, sobretot, a través de les xarxes socials.
Segons la Fundació Piel Sana, la incidència del càncer de pell ha augmentat de manera significativa durant les darreres dècades. Factors com l’envelliment de la població i uns hàbits d’exposició solar més intensos han contribuït a aquest increment. Els dermatòlegs insisteixen en la importància de protegir-se adequadament del sol, evitar les cremades solars i incorporar l’autoexploració de la pell com un hàbit habitual, ja que la detecció precoç és clau per millorar el pronòstic dels tumors cutanis.
