Els Hostalets de Pierola celebraran el Corpus i la cloenda del projecte REC aquest cap de setmana

La confecció de la catifa floral, la tradicional trepitjada i la presentació d’una creació musical comunitària protagonitzaran les activitats dels dies 6 i 7 de juny

Celebració del Corpus / Hostelets de Pierola

Ruben Costa

Manresa

Els Hostalets de Pierola viuran un cap de setmana marcat per la tradició i la participació comunitària amb la celebració del Corpus i l’acte final del projecte REC. Les activitats tindran lloc els dies 6 i 7 de juny i combinaran cultura popular, música i implicació ciutadana.

La festivitat de Corpus, impulsada per l’Ajuntament, la Parròquia de Sant Pere i l’Agrupació de Balls Populars, es desenvoluparà a l’entorn de l’església del municipi amb l’objectiu de mantenir viva una de les tradicions més arrelades del calendari festiu. Els preparatius començaran dissabte a les 22:00 hores amb la preparació de la flor que servirà per confeccionar la catifa floral. L’activitat és oberta a tota la ciutadania i l’organització demana als participants que portin tisores per facilitar les tasques de preparació.

L’endemà diumenge, a partir de les 8:00 hores, començarà la confecció de la catifa, que es podrà visitar un cop finalitzada a partir de les 12:00 hores. Els actes culminaran a les 19:00 hores amb la celebració religiosa i la tradicional trepitjada de la catifa, que comptarà amb la participació del Pau de Foc i dels Gegants de Sant Boi. Paral·lelament, dissabte també tindrà lloc la jornada final del projecte REC: "El viatge", una iniciativa comunitària impulsada per La Dona del Sac, l’escola de percussió Batiyaye i la regidoria d’Acció Social. El projecte ha connectat joves de diferents realitats del municipi a través de la música, la percussió i la creació artística.

La proposta ha treballat el concepte del viatge com a metàfora de l’adolescència i ha comptat amb la participació de l’alumnat de secundària de l’IE Renaixença, joves del Punt Jove, residents del centre Mestral 3 i usuaris de Dispiera. L’acte final començarà a les 11:00 hores a l’Auditori Cal Figueres, on es presentaran les cançons creades durant el projecte, s’estrenarà el videoclip comunitari i es farà una batukada conjunta amb tots els participants.

