Ensurt per una fuita de gas en unes obres a Igualada
Els Bombers hi han desplaçat tres dotacions que hi estàn treballant
Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferitsAfegeix-nos a Google
Manresa
Una fuita de gas exterior, generada a causa d'unes obres, a Igualada aquest matí de dimarts. El succés ha tingut lloc a les 9.09 hores, al carrer de Tarragona i els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat tres dotacions que, a hores d'ara, hi estàn treballant.
Segons expliquen fonts del cos ja han avisat a la companyía del gas i no hi ha hagut més afectacions ni ferits.
Estem treballant per ampliar la informació.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Necrològiques per al dilluns 1 de juny del 2026
- Francesc Sòria deixarà la direcció del CE Manresa després de més de sis anys