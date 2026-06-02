L’Operació Primavera a Igualada recapta 5.600 quilos d’aliments pel Banc de Queviures
La recollida d’aliments de maig, que actualment gestiona Creu Roja Anoia, fa quatre anys que està en funcionament i aconsegueix un balanç positiu
Creu Roja Anoia i el Banc de Queviures d’Igualada han recaptat 5.600 quilos d’aliments en una nova edició de l’Operació Primavera, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any passat. La campanya solidària respon a l’esgotament, en les darreres setmanes, de la major part dels productes obtinguts durant el Gran Recapte celebrat el passat novembre.
Al principi, la iniciativa era organitzada per la Fundació Banc d’aliments, però fa dos anys va passar a ser gestionada per l’entitat Creu Roja amb el suport de la Fundació Banc d’aliments. A la primera edició van ser 7 botigues les participants, però els darrers anys van observar que concentrant-ho a l’Esclat d’Igualada i el Supermas han aconseguit millorar el resultat.
La tècnica d’intervenció social a Creu Roja, Imma Senserrich, comenta “hem recaptat aproximadament uns 1.600 quilos en les dues botigues del Supermas i uns 4.000 a l’Esclat” i afegeix “la il·lusió seria que els aliments recaptats pel Banc de Queviures puguin durar fins a finals de juliol o principis d’agost”.
Senserrich explica que la gestió per dur a terme una campanya com aquesta és de dos mesos d’antelació “s’han de demanar permisos i consensuar dates, quan els comerços ens donen el vistiplau ja comença tot. Aquests també necessiten tenir una previsió per respondre a la demanda superior de productes que hi haurà aquells dies”.
Els productes més recaptats són els secs com la pasta, els llegums, galetes… Però també demanen alguns menys habituals per variar una mica.
La tècnica d’intervenció social comenta que tot i tenir una difusió de perfil baix a les xarxes socials, han recaptat molt. Així i tot, recalca la necessitat per l’any vinent de més difusió i mans voluntàries per continuar amb aquesta feina tan important.
Sobretot, Imma Senserrich ressalta l’agraïment als que hi van participar aquest passat cap de setmana del 29 i 30 de maig. “Voldríem agrair a totes les persones que han participat de forma desinteressada, dedicant una part del seu temps a aquesta activitat fent possible l’Operació primavera 2026. Voluntariat de Creu Roja, entitats socials (Fundació Gandhi, Fundació Àuria Privada i la Cooperativa Àuria), alumnes del Servei Comunitari de l’IES Mercader, l’IES La Renaixença, l’Acadèmia Igualada i Escola Anoia, persones treballadores del Supermas i l’Esclat Igualada i els Clients d’aquestes botigues”.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis