La Pobla de Claramunt reunirà més d’un centenar de puntaires en una jornada dedicada a l’artesania tradicional
L'acte se celebrarà el 7 de juny al nucli antic, inclourà també la inauguració d’una exposició de puntes al coixí oberta fins al 28 de juny
Ruben Costa
La Pobla de Claramunt acollirà el dia 7 de juny la XXVI Trobada de Puntaires, una cita ja consolidada al calendari cultural del municipi que reunirà més d’un centenar de participants procedents de diferents localitats de l’Anoia i d’altres comarques com l’Alt Penedès, el Bages, l’Urgell i la Segarra.
L’activitat, organitzada per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt amb la col·laboració de l’Associació de Puntaires local, tindrà lloc al nucli antic i servirà per valorar la tradició de les puntes al coixí, una tècnica artesanal que es manté viva gràcies a la dedicació de nombroses aficionades. La jornada començarà a les 10:00 del matí amb la concentració de les participants i un esmorzar de benvinguda. A les 11:00 hores es farà el tradicional sorteig de regals i, mitja hora més tard, l’alcalde del municipi, Antoni Mabras, oferirà una salutació institucional. Durant l’acte, es farà un homenatge a les puntaires de més edat de la Pobla de Claramunt i de fora del municipi.
Coincidint amb la trobada, a les 10:30 hores, es podrà veure la inauguració que es farà a la Sala Municipal d’Exposicions sobre una mostra de puntes al coixí, que es podrà visitar fins al 28 de juny. L’exposició permetrà la reunió d'una selecció de peces elaborades artesanalment amb aquesta tècnica tradicional, caracteritzada per la seva precisió i per la singularitat de cada creació.
La regidora de Cultura, Fina Vilarrúbias, ha destacat que la mostra recull “peces artesanes d’una gran bellesa” que són el resultat de moltes hores de dedicació, esforç i passió. Segons ha explicat, l’exposició també vol reconèixer la tasca de la puntaire Rosa Boj i de totes les alumnes que mantenen viu aquest art a través de les sessions formatives i de l’intercanvi de coneixements i experiències.
