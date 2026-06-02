Torna a Castellolí la Ratafira amb noves propostes gastronòmiques
La tercera edició de la Ratafira tindrà lloc aquest dissabte 6 de juny a la plaça de les Escoles
Regió7
La Ratafira torna a Castellolí per convertir-se, una edició més, en el punt de trobada dels amants de la ratafia. Enguany, tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la plaça de les Escoles amb gastronomia, música i cultura popular. En només tres edicions la iniciativa ha guanyat identitat pròpia i fa un pas més amb noves propostes gastronòmiques.
La jornada a Castellolí també disposarà d'un espai pensat per gaudir de la ratafia amb calma i l’estrena del “Jardí de la Ratafia”, un projecte permanent al municipi, que valora les plantes vinculades a l’elaboració de la ratafia.
La programació arrencarà a les 16.30 h amb un cafè tertúlia conduït per Jordi Graells sota el títol “Els 5 manaments”. Un dels moments destacats arribarà a les 19.30 h amb el concurs de tallar troncs, una proposta popular que tornarà a combinar força, habilitat i bon humor. La música també tindrà un paper destacat durant tota la jornada amb les sessions de Kooybass Soundsystem i Sens Dubte, així com amb l’espectacle “El gran actor Narcís Siset reviu Eugenio”, previst per a les 21.30 h. L’actuació recuperarà l’humor pausat i popular del mític humorista català.
Pel que fa a la gastronomia, el sopar popular començarà a les 21 h que incorporarà per primera vegada una Hamburguesa Ratafira i les postres amb el ja conegut Muset, un gelat de torró i ratafia. Per poder assistir les entrades són disponibles a través de la plataforma Entràpolis.
Una de les grans novetats d’aquest any serà la inauguració del “Jardí de la Ratafia”. El jardí, impulsat per dos veïns del municipi, reuneix una quarantena d’espècies diferents identificades amb cartells explicatius.
A més, la jornada tindrà un component molt emotiu dedicat a la Sra. Marta Guixà, una figura molt vinculada a la cultura de la ratafia al municipi.
La fira comptarà amb la participació de diversos elaboradors i marques de ratafia, entre les quals hi haurà Ratafia Pauné, Ratafies de l’Avi Guillem i Ratafia dels Carboners, que oferiran tastos i permetran descobrir diferents elaboracions vinculades a aquesta tradició catalana.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Necrològiques per al dilluns 1 de juny del 2026
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?