Vilanova del Camí crea una borsa de treball per a agents de la Policia Local
La convocatòria està oberta fins al 15 de juny, servirà per cobrir vacants, substitucions i necessitats temporals del servei municipal
Ruben Costa
L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball d’agents de la Policia Local amb l’objectiu de cobrir possibles vacants, substitucions i necessitats temporals del servei. La convocatòria també inclou places d’agent amb funcions d’inspector o inspectora d’obres. Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 15 de juny, tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal com presencialment al Registre General de l’Ajuntament.
Per optar a la convocatòria, és convenient tenir certs requisits. Cal tenir la nacionalitat espanyola, ser major de 18 anys, disposar del títol de Batxillerat o equivalent, acreditar el nivell B2 de català i estar en possessió del permís de conduir B, a més de complir la resta de requisits establerts a les bases. També s’haurà d’abonar una taxa d’examen de 25,00 euros, amb exempció per a persones en situació d’atur.La documentació necessària inclou el currículum, el DNI, la titulació acadèmica, l’acreditació del nivell de català, els permisos exigits i el resguard del pagament de la taxa.
El procés selectiu es farà mitjançant oposició lliure i constarà de diverses proves eliminatòries, com proves físiques, psicotècniques, entrevista, prova cultural, reconeixement mèdic i una prova de català per a qui no acrediti el nivell requerit.
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