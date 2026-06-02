Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Alerta per plujaCrim CallúsRodatge a ManresaProtesta d'EducacióCasal PanxoJonathan Andic
instagramlinkedin

Vilanova del Camí crea una borsa de treball per a agents de la Policia Local

La convocatòria està oberta fins al 15 de juny, servirà per cobrir vacants, substitucions i necessitats temporals del servei municipal

Policia Local de guàrdia

Policia Local de guàrdia / Ajuntament de Rubí

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball d’agents de la Policia Local amb l’objectiu de cobrir possibles vacants, substitucions i necessitats temporals del servei. La convocatòria també inclou places d’agent amb funcions d’inspector o inspectora d’obres. Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 15 de juny, tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal com presencialment al Registre General de l’Ajuntament.

Per optar a la convocatòria, és convenient tenir certs requisits. Cal tenir la nacionalitat espanyola, ser major de 18 anys, disposar del títol de Batxillerat o equivalent, acreditar el nivell B2 de català i estar en possessió del permís de conduir B, a més de complir la resta de requisits establerts a les bases. També s’haurà d’abonar una taxa d’examen de 25,00 euros, amb exempció per a persones en situació d’atur.La documentació necessària inclou el currículum, el DNI, la titulació acadèmica, l’acreditació del nivell de català, els permisos exigits i el resguard del pagament de la taxa.

Notícies relacionades

El procés selectiu es farà mitjançant oposició lliure i constarà de diverses proves eliminatòries, com proves físiques, psicotècniques, entrevista, prova cultural, reconeixement mèdic i una prova de català per a qui no acrediti el nivell requerit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
  2. L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
  3. Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
  4. Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
  5. Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
  6. Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
  7. Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
  8. Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”

Metges de Catalunya convocarà una nova jornada de vaga el 17 de juny

Metges de Catalunya convocarà una nova jornada de vaga el 17 de juny

Vilanova del Camí crea una borsa de treball per a agents de la Policia Local

Vilanova del Camí crea una borsa de treball per a agents de la Policia Local

Fernando Giménez Barriocanal explica que l'organització de la visita del Papa reconeix la "realitat idiomàtica" catalana, però diu que el Vaticà en decidirà l'ús.

Vilanova del Camí posa en marxa una nova planificació de neteja per sectors als barris

Vilanova del Camí posa en marxa una nova planificació de neteja per sectors als barris

La plaça de Neus Català i Pallejà de Manresa ja és d'asfalt

La plaça de Neus Català i Pallejà de Manresa ja és d'asfalt

La tanca del Casino de Manresa passarà de ser de pedra a metàl·lica i semicircular per respectar un arbre

La tanca del Casino de Manresa passarà de ser de pedra a metàl·lica i semicircular per respectar un arbre

Aurelio Rojas, cardiòleg, adverteix que dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma: "Pot ser que el cor no funcioni bé"

Aurelio Rojas, cardiòleg, adverteix que dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma: "Pot ser que el cor no funcioni bé"

Mor l'històric entrenador del CE Manresa Eduard Teixeiro als 77 anys

Mor l'històric entrenador del CE Manresa Eduard Teixeiro als 77 anys
Tracking Pixel Contents