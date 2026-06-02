Vilanova del Camí posa en marxa una nova planificació de neteja per sectors als barris

El model, iniciat com a prova pilot al Camp del Rei, reorganitza els serveis municipals per reforçar el manteniment preventiu de l’espai públic

Neteja al barri Camp del Rei / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha iniciat un nou model de neteja i manteniment dels barris amb l’objectiu de millorar l’estat de l’espai públic i passar d’un sistema reactiu a un de més planificat i preventiu. La primera actuació s’ha dut a terme al barri del Camp del Rei i servirà com a prova pilot per definir el desplegament a la resta del municipi.

La intervenció inclou la neteja de carrers, voreres, zones de contenidors i la revisió dels embornals, especialment després dels episodis de pluges intenses dels darrers mesos. Segons el consistori, la voluntat és ordenar les actuacions i establir una rutina de treball que permeti mantenir els barris en millors condicions de forma periòdica. La regidora de Medi Ambient, Susana Gutiérrez, ha explicat que el projecte no respon a una campanya puntual, sinó a una nova metodologia de treball. “Més que una campanya extraordinària, el que hem posat en marxa és una nova manera de treballar, més planificada i més periòdica”, ha afirmat.

El municipi s’ha dividit en vuit sectors per facilitar la planificació dels treballs. Després del Camp del Rei, les actuacions continuaran pel barri de Sant Hilari, el Parc Fluvial i Can Titó, seguiran pel centre urbà i avançaran progressivament cap a La Pau. La previsió és que la rotació completa es pugui repetir cada quatre o sis mesos. Gutiérrez ha remarcat que el projecte no comporta un increment de recursos, sinó una reorganització dels existents. També ha destacat la coordinació amb la Policia Local per minimitzar les afectacions durant els treballs.

