Abogados Cristianos presenta denúncia per la vandalització de l'església de la Verge de la Pau d’Òdena
L'entitat cristiana acusa als responsables dels delictes de profanació i robatori amb força a les coses
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentat una denúncia davant el Tribunal d'Instància d'Igualada per l'assalt i profanació de l'església Verge de la Pau d'Òdena ocorregut el passat 19 de maig. L'organització acusa els responsables d'un delicte de profanació i d'un delicte de robatori amb força en les coses.
Segons els fets recollits en la denúncia de l'organització cristina, un grup de set o vuit joves va accedir a l'interior del temple, va causar importants destrosses, va sostreure diversos objectes i va deixar completament regirat el recinte religiós. A més, els assaltants van cremar una Bíblia a l'interior del temple. En referència a això, un comunicat de l'entitat diu que es tracta d'un acte "d'especial gravetat pel seu evident caràcter ofensiu cap als sentiments religiosos. Aquest fet no guarda cap relació amb el robatori i respon exclusivament a una voluntat de menysprear i atacar un dels símbols més sagrats del cristianisme. Per això, els fets transcendeixen el mer àmbit patrimonial de l'església i constitueixen una autèntica profanació".
Abogados Cristianos ha sol·licitat que es duguin diligències com la identificació dels responsables, la presa de declaració del rector com a testimoni i la quantificació tant els danys ocasionats en el temple com els objectes sostrets.
En el comunicat, l'organització cristiana recorda que ja "ha obtingut importants resolucions judicials favorables en procediments similars, com la condemna a les activistes de FEMEN per assaltar nues la Catedral de l'Almudena o les recents obertures de diligències i judicis per atacs i profanacions en diferents temples de Màlaga, Almeria i Lleida". La presidenta de l'entitat, Polònia Castellanos, denúncia que: “cremar una Bíblia dins d'una església no és un acte vandàlic qualsevol. És una agressió deliberada contra la fe cristiana i contra milions de creients. Mentre des d'algunes institucions se silencia la cristianofòbia, Espanya sofreix una escalada preocupant d'atacs a temples i símbols religiosos que exigeix una resposta immediata i ferma per part de la Justícia”.
Arran dels fets, l'Ajuntament va fer instal·lar a la zona càmeres de vigilància per evitar que es repetissin els actes vandàlics.
Subscriu-te per seguir llegint
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
- Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong caçarà nazis
- Confirmada la condemna a 6 anys de presó per un massatgista de Sant Joan per agressió sexual a una clienta de 18 anys
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny