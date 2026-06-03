La Diputació de Barcelona dedica 1,8 milions d'euros a la prevenció d'incendis forestals
Hi haurà 89 professionals per tenir cura de les 621.000 hectàrees agroforestals de la província barcelonina
ACN
La campanya de la Diputació de Barcelona per a la prevenció d'incendis forestals s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost (76 dies ininterromputs) en un horari de 13 h a 20 h, coincidint amb les franges de màxima afluència als espais naturals i de més perill. En total, es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals -el 99% de la superfície vulnerable de la província-. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, defensa que s'ha de pensar en els incendis "tot l'any" i recorda que a la província hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc. D'aquestes, un 90% tenen redactades les franges de protecció, però només un 50% les han executat.
El dispositiu de la Diputació de Barcelona, desplegat amb la col·laboració de 285 ajuntaments i 129 agrupacions de defensa forestal (ADF), se centra en la vigilància dels entorns de risc i la sensibilització de la població. El diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, Jordi Fàbrega, ha subratllat que la província de Barcelona és la "concentració demogràfica més alta de tota Europa combinada amb massa boscosa". "Tenim un entorn metropolità de 6 milions de persones en un torn de 200.000 hectàrees forestals", ha subratllat, tot afegint que "això se suma a un context de canvi climàtic i en un clima mediterrani".
La campanya d'aquest 2026 desplegarà un total de 89 professionals que actuaran sobre una superfície de 621.000 hectàrees agroforestals. El Pla de vigilància i informació s'articula en tres línies d'actuació: la informació i conscienciació a la població en matèria d'incendis forestals amb el desplegament dels informadors; el suport econòmic a les ADF per a tasques de vigilància, canalitzat a través dels ajuntaments; i el suport a les federacions d'ADF i al secretariat de federacions.
Tal com ha detallat Fàbrega, des del 2022 el model ha evolucionat cap a un enfocament centrat en els indrets on les dades històriques del dispositiu identifiquen un risc d'origen humà més elevat: urbanitzacions, àrees recreatives, accessos a espais naturals i punts de concentració de persones.
Importància de les franges de protecció en urbanitzacions
Fàbrega ha remarcat que els incendis no només s'apaguen a l'estiu sinó "durant tot l'any". "I s'apaguen, fonamentalment, fent gestió forestal i tasques preventives com ara la instal·lació de dipòsits d'aigua, l'arranjament de camins i fent franges de protecció al voltant d'urbanitzacions", ha subratllat. De fet, la Diputació de Barcelona preveu invertir durant tot el 2026 al voltant de 13 MEUR en accions encaminades en la prevenció d'incendis forestals.
Fàbrega ha recordat que a tota la província hi ha unes 1.500 urbanitzacions, de les quals unes 1.200 estan estrictament a l'àrea metropolitana de Barcelona i envoltades de bosc. Només el municipi de Vallirana té 23 urbanitzacions i Cervelló una trentena. El diputat de l'àrea de prevenció d'incendis ha celebrat que, conjuntament amb els ajuntaments, ja han elaborat gairebé un 90% dels projectes de franges de protecció, però ha dit que només un 50% han executat les actuacions. Per això, l'objectiu que té la Diputació és que en els pròxims 10 anys es puguin executar totes les franges de protecció de 25 metres al voltant de les urbanitzacions. "Tallar arbres és la millor garantia per fer sobreviure els boscos de Catalunya", ha subratllat.
Abocaments incontrolats al medi natural
Fàbrega ha detallat que un altre dels elements que els "preocupa" és que des de la pandèmia s'ha multiplicat per tres l'afluència humana al medi natural. Això, segons ha explicat, "ha comportat un augment dels abocaments incontrolats a l'entorn natural". De fet, durant la darrera campanya del 2025 els informadors van localitzar 2.406 abocaments amb risc d'incendi forestal. Per això, des de la Diputació s'ha obert una línia d'ajuts perquè els ajuntaments puguin retirar i tractar tots aquests residus.
La Diputació de Barcelona també ha volgut fer valdre la feina que fan les ADF i Fàbrega ha recordat que es tracta "de l'únic cas al conjunt de la Unió Europea i de tot l'estat espanyol en què gent voluntària dona una part de la seva vida per ajudar-nos a tots". El diputat ha destacat que les ADF són una peça "clau" en la primera intervenció d'un incendi i ha recordat que l'any passat hi va haver a la província de Barcelona més de 240 inicis de foc i un total de 89 es van poder apagar gràcies a la primera intervenció de les ADF.
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