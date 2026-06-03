Els Prats de Rei obre les inscripcions per a la temporada d’estiu de la piscina municipal
L’equipament mantindrà obert del 13 de juny al 30 d’agost i oferirà diversos abonaments, cursets de natació, aquagym i activitats aquàtiques per a infants i famílies
Ruben Costa
L’Ajuntament dels Prats de Rei ha obert les inscripcions per a la temporada d’estiu 2026 de la piscina municipal, que obrirà les portes el pròxim 13 de juny i romandrà en funcionament fins al 30 d’agost. L’equipament tornarà a ser un dels principals espais de lleure, esport i convivència del municipi durant els mesos d’estiu. La piscina tindrà horaris diferenciats segons el període de la temporada. Del 13 al 18 de juny obrirà de les 16:00 a les 20:00 hores; del 19 de juny al 16 d’agost, de les 12:00 a les 20:00 hores; i del 17 al 30 d’agost, de les 12:00 a les 19:00 hores.
La campanya manté diverses modalitats d’abonaments per adaptar-se a les necessitats dels usuaris. Els abonaments de temporada costen 45,00 euros per als infants i joves de 4 a 17 anys, 70,00 euros per als majors d’edat i 50,00 euros per a les persones majors de 65 anys. També s’ofereixen abonaments familiars i abonaments de quinze dies per a aquelles persones que només facin ús de la instal·lació durant una part de l’estiu. Pel que fa a les entrades diàries, el preu és de 3 euros per als infants i joves de 4 a 17 anys, 5 euros per als adults i 2,50 euros per als majors de 65 anys. Els menors de 4 anys hi poden accedir gratuïtament. Entre el 29 de juny i el 31 d’agost es tornaran a organitzar els tradicionals cursets de natació, que es faran de dilluns a divendres i estaran adreçats a infants de diferents edats i nivells. Les sessions es dividiran en grups de familiarització, iniciació i perfeccionament. Els infants escolaritzats a l’Escola Mare de Déu del Portal que hagin cursat com a mínim I3 podran participar en els cursets per un preu de 10 euros al mes, gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya i al suport de l’Ajuntament. Per a la resta d’infants, el cost serà de 60 euros per quinzena o de 100 euros per al mes complet. La programació d’estiu també inclou activitats dirigides. Durant el mes de juliol s’oferiran sessions d’aquagym els dimarts i els dijous d’11:00 a 12:00 hores, així com activitats d’aquanens, adreçades a infants de 2 a 4 anys acompanyats d’un familiar.
L’Ajuntament manté diverses bonificacions per facilitar l’accés a la piscina. Les persones amb discapacitat física o psíquica acreditada gaudiran d’un descompte del 50% sobre la quota corresponent, mentre que les persones amb prescripció mèdica que recomani l’ús de la piscina tindran una reducció del 25%. Les inscripcions per als abonaments, cursets i activitats es poden formalitzar a través de l’aplicació eÀgora o presencialment a les oficines municipals fins al 26 de juny. Les places són limitades i l’organització podrà adaptar els grups i els horaris en funció del nombre de persones inscrites.
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