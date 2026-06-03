Igualada aposta per propostes saludables, familiaris i de quilòmetre zero en la programació d’estiu dels equipaments cívics
Enguany, la programació d'estiu compta amb la incorporació de classes de tango i rock'and roll
Regió7
L'Ajuntament d'Igualada presenta una àmplia i variada programació d'estiu pels equipaments cívics. Les activitats ofertes estan pensades per poder arribar a tots els públics i dinamitzar els diferents barris de la ciutat durant els mesos de calor. D’entre les novetats d’aquest any en l'apartat de tallers, la programació aposta pels ritmes clàssics amb la incorporació de classes de tango i rock'and roll.
L'encarregada de mostrar la nova graella ha estat la regidora d'Equipaments Cívics, Patrícia Illa, acompanyada d'alguns professors i dinamitzadors. Les inscripcions seran obertes a partir del 4 de juny.
Illa, ha definit la programació com "oferta engrescadora, transversal i propera" subratllant que els equipaments cívics són espais vius de trobada, aprenentatge i convivència, també a l’estiu. A més, la regidora ha assenyalat que “s'ha buscat un equilibri perfecte entre les activitats consolidades que ja tenen un gran èxit i noves propostes formatives que responen a les tendències actuals, especialment en l’àmbit de la salut, la cultura local i el lleure familiar”.
La programació d'estiu
Pel que fa a la graella d'activitats, en l'oferta habitual de benestar s'han afegit classes de tango i rock'and roll. També destaquen les propostes com la tonificació hipopressiva, el power pilates o el ioga i la relaxació a la natura. La salut també es traslladarà a la cuina amb un taller de "reset d'estiu" centrat en la cuina vegetal per desinflamar, depurar i recuperar energia. Així mateix, s'oferiran càpsules per aprendre a utilitzar el telèfon mòbil en situacions quotidianes a l'exterior o per organitzar les vacances, i es mantindrà el tradicional casal de cuina per a infants.
En l'àmbit familiar, els divendres a la tarda es convertiran en un punt de trobada amb tallers de balls llatins, dansa i moviment en família, així com contes en anglès. Com a novetat d'enguany, s’estrena un espai familiar específic per a infants de zero a tres anys que inclourà una sessió de massatge per a nadons i un servei de ludoteca.
Les línies de cultura i patrimoni mantenen un pes important amb les visites de quilòmetre zero. L’agenda d’actes i espectacles d'enguany inclou cites gastronòmiques, cites lúdiques, activitats a l'interior de l'Iglú de Vent i taller de fotografia.
Finalment, la programació viurà el seu gran final amb la Festa de Cloenda d'estiu dels equipaments cívics, que tindrà lloc a la plaça de l'Espai Cívic Centre i que comptarà amb un concert en directe de la Summer Party Band,
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