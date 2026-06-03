Igualada destina 70.000 euros a noves subvencions per a empreses i comerços
La convocatòria està oberta del 8 de juny al 15 de setembre, s'enfoca en donar suport a nous negocis i a projectes de millora d’establiments de la ciutat
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Igualada, a través de l’Àrea de Dinamització Econòmica, obrirà del 8 de juny al 15 de setembre una nova convocatòria de subvencions destinada a impulsar l’activitat econòmica local. El programa, que arriba a la seva setzena edició, manté una dotació global de 70.000 euros per donar suport tant a la creació de noves empreses com a la modernització de negocis ja existents.
La convocatòria es divideix en dues línies d’ajut. La primera, dotada amb 35.000 euros, s’adreça a empreses de nova creació que hagin iniciat la seva activitat a Igualada durant el 2025. Les subvencions permetran cobrir les despeses de Seguretat Social dels sis primers mesos d’activitat i també el 50% de les inversions en immobilitzat material, amb imports d’entre 500 i 4.000 euros. La segona línia, també amb una partida de 35.000 euros, està destinada als establiments comercials i de serveis que hagin realitzat actuacions de millora. Entre les despeses subvencionables hi ha la instal·lació de sistemes de seguretat, actuacions d’accessibilitat, renovació exterior dels locals, digitalització, adquisició de mobiliari, millores en paviments i revestiments, climatització, il·luminació interior i instal·lacions elèctriques. En aquest cas, els ajuts oscil·laran entre els 500 i els 5.000 euros.
Les subvencions es concediran per ordre cronològic d’arribada de les sol·licituds, un sistema que permet agilitzar la tramitació i reduir els terminis de resolució. El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, ha destacat que aquestes ajudes són “una eina consolidada” per acompanyar tant les persones emprenedores com els negocis que aposten per modernitzar-se i continuar generant activitat econòmica a la ciutat.
Durant la convocatòria de l’any passat es van concedir ajuts a 23 empreses igualadines per un import total de 54.644 euros. Per informar sobre els requisits i el funcionament de la convocatòria, el consistori ha programat una sessió informativa en línia el pròxim 17 de juny a les 9 del matí, oberta a totes les empreses interessades.
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
- Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong caçarà nazis
- Confirmada la condemna a 6 anys de presó per un massatgista de Sant Joan per agressió sexual a una clienta de 18 anys