Igualada impulsa la rehabilitació energètica dels pisos municipals amb una inversió de 100.000 euros
La inversió se suma a les obres finançades amb fons Next Generation i als ajuts per rehabilitar pisos buits i façanes
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Igualada ha impulsat noves actuacions de rehabilitació i eficiència energètica als habitatges municipals gestionats per la promotora pública PIMHA, amb una inversió de 100.000 euros procedents de subvencions de la Diputació de Barcelona corresponents als anys 2025 i 2026. La regidora d’Habitatge, Carlota Carner, ha explicat aquest dimecres les diferents línies d’actuació que el consistori està desplegant per mantenir i millorar el parc residencial de la ciutat. Segons ha destacat, l’objectiu és garantir habitatges més confortables, eficients i adaptats a les necessitats actuals de les famílies.
Els 100.000 euros invertits —50.000 euros per a cada exercici— se sumen a una subvenció anterior de 25.000 euros concedida el 2022 i s’han destinat a actuacions als habitatges municipals dels carrers Soledat i Nards i de la plaça del Rei. Les obres han inclòs millores en cobertes, façanes, sistemes d’aïllament i instal·lacions comunitàries, així com actuacions a l’interior dels pisos, com la renovació de banys, la substitució d’elements elèctrics de les cuines i la instal·lació de nous radiadors i acumuladors d’aigua. Carner ha assenyalat que es tracta d’intervencions que, tot i no ser sempre visibles des de l’exterior, tenen un impacte directe en la qualitat de vida dels residents i contribueixen a reduir el consum energètic dels edificis.
Paral·lelament, la regidora ha anunciat que aquest mes de juny entren a la recta final les obres de rehabilitació energètica impulsades amb els fons europeus Next Generation. El projecte, dotat amb una subvenció de 6,8 milions d’euros, ha permès actuar en 244 habitatges dels barris de la Masuca, Sant Antoni de Baix, Montserrat i el carrer de Mossèn Forn. D’altra banda, l’Ajuntament manté obertes diverses línies d’ajuts en matèria d’habitatge. Entre aquestes destaca el programa per rehabilitar pisos buits, que ofereix subvencions de fins a 20.000 euros —25.000 euros en el cas del Nucli Antic— als propietaris que incorporin els immobles a la borsa municipal de lloguer assequible durant un mínim de cinc anys. També continua oberta fins a finals de juliol la convocatòria d’ajuts per a la millora de façanes d’edificis.
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