El ioga i les activitats de benestar protagonitzen la Setmana del Parc Central d’Igualada
El Parc Central es consolida com a epicentre d’esport, salut i activitats comunitàries amb sessions de ioga, marxa nòrdica i propostes per a tots els públics
Ruben Costa
Igualada ha tancat unes sessions plenes de participació d'una nova edició de la Setmana del Parc Central, que durant els darrers dies, s'ha convertit aquest espai urbà en el principal escenari de l’agenda d’oci, esport i hàbits saludables de la ciutat. La iniciativa ha omplert el parc d’activitats que han combinat benestar físic i mental amb un fort component de cohesió i suport a les entitats locals.
El cap de setmana ha estat especialment marcat per les activitats vinculades al ioga, que han tingut un paper central dins el programa. El Parc Central va acollir sessions de ioga, així com propostes complementàries de pilates, zumba i marxa nòrdica, en una jornada que va reunir un gran nombre de participants.
Paral·lelament, la Fira Wellness, organitzada amb la col·laboració de Fira d’Igualada, va reunir diverses empreses del sector que van presentar serveis i productes vinculats als hàbits de vida saludables. La jornada de dissabte també va incloure xerrades formatives i l’esdeveniment Bikeparadise, consolidant una oferta diversa oberta a tots els públics. L’activitat esportiva ha continuat també a l’skatepark, que ha acollit el Bikeparadise i la segona edició del Patinafest, amb competicions de diferents disciplines i la participació de riders d’àmbit català.
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