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Junts incorpora l'exalcalde de Jorba, David Sánchez, al seu equip de la comarca de l'Anoia

El partit destaca el perfil professional com a enginyer informàtic vinculat a les noves tendències tecnològies i l'experiència política

Xavier Vidiella, president de la Vegueria Penedés, Jordi Carpi, president local d’Igualada, Sandra de la Iglesia, presidenta comarcal de l’Anoia, i David Sánchez.

Xavier Vidiella, president de la Vegueria Penedés, Jordi Carpi, president local d’Igualada, Sandra de la Iglesia, presidenta comarcal de l’Anoia, i David Sánchez. / Junts

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Regió7

Igualada

Junts per Catalunya a l’Anoia ha incorporat David Sánchez, exalcalde de Jorba, al projecte de la formació a la comarca. Sánchez també va ser conseller comarcal de Medi Ambient i responsable de política municipal, en la seva etapa anterior de vinculació a la formació. Fonts del partit han explicat que Sánchez aporta "un perfil amb experiència institucional, coneixement del territori, una clara vocació municipalista i una aposta per la digitalització i la recuperació de la indústria".

En l’àmbit professional, Sánchez és enginyer informàtic, expert en intel·ligència artificial i consultor tecnològic, una trajectòria que li permet aportar una mirada innovadora als reptes tecnològics actuals.

L’exalcalde ha destacat en el moment de ser presentat que arriba a Junts de l'Anoia “amb la voluntat de construir, de sumar a la Conca, en la qual he cregut sempre, i a la comarca, a un projecte on m’han rebut amb els braços oberts i que m’ha encisat per obert, plural i seriós”. En aquest sentit, ha remarcat que "m’hi sumo, no per encapçalar cap projecte personal, sinó per ajudar a fer créixer Junts a la Conca i a l’Anoia, aportant el meu coneixement i experiència”.

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Per la seva banda, Sandra de la Iglesia, presidenta comarcal de Junts a l’Anoia, ha detacat “la trajectòria professional, pública i privada, l’experiència i el coneixement del món local que aporta”, i ha remarcat que “la seva incorporació ens ajuda a reforçar la política municipal a un any vista de les eleccions municipals”.

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