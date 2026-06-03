L'Anoia és la comarca on s'han fet més actuacions contra l'espoli de llentiscle
9 de les 17 actuacions registrades des de l’entrada en vigor de la norma el mes d’abril i fins a data d’avui han estat a aquesta comarca
Els Agents Rurals han intensificat les actuacions de control davant la recol·lecció il·legal de llentiscle, després que el passat mes d'abril entrés en vigor la normativa que regula l’aprofitament forestal d’aquesta espècie amb finalitat comercial. Fins al dia d'avui, al Departament d’Agricultura s'han registrat 17 comunicacions relacionades amb la recol·lecció de llentiscle.
La comarca de l’Anoia és present en 9 dels 17 expedients (52,9%). A molta distància se situen el Baix Empordà i el Maresme (amb 2 expedients cadascun, 11,8%). També hi apareixen el Barcelonès, el Baix Llobregat, la Garrotxa, el Gironès, el Moianès i el Vallès Oriental, amb un expedient respectivament. En la majoria dels casos, 12 expedients (70,6%), hi ha una sola comarca afectada, mentre que 5 expedients (29,4%) inclouen diverses comarques, fet que evidencia una activitat sovint itinerant.
Actuació a Rubió
Aquesta setmana, al terme municipal de Rubió, els Agents Rurals van comissar un carregament de 10 m³ de feixos de llentiscle collits sense autorització de la propietat del terreny, sense comunicació prèvia a l’administració forestal i incomplint la recent regulació de mides de llargària i gruix de les tiges. Els agents van denunciar l’empresa responsable dels treballs i van decomissar el producte forestal obtingut il·legalment, que va ser retornat a la persona propietària dels terrenys.
Actuació a Castellolí
El passat 23 de maig, en una altra actuació a l'Anoia, aquest cop a Castellolí, els Agents Rurals van comissar 8 m³ de feixos de llentiscle obtinguts en condicions similars a les anteriors. És a dir, sense permís de la persona propietària dels terrenys, sense comunicació a l’administració forestal, i incomplint les limitacions tècniques vigents de llargària i gruix de les tiges. També en aquest cas es va denunciar l’empresa responsable i es va retornar el material comissat a la propietat de la finca.
Normativa
La normativa va entrar en vigor l'1 d'abril i respon a la necessitat d’ordenar una activitat que, en els darrers anys, ha experimentat un creixement notable a causa de l’augment de la demanda per a usos ornamentals, industrials i de jardineria. Aquesta pressió pot provocar degradació del sòl i danys en la regeneració natural de les espècies forestals. Estableix per primer cop un marc clar de control administratiu i tècnic per garantir que l’extracció del llentiscle sigui compatible amb la conservació del bosc.
Inclou l’obligació de comunicar prèviament l’activitat a l’administració forestal abans d’iniciar la recol·lecció, disposar de l’autorització expressa de la persona propietària dels terrenys —imprescindible per poder dur a terme l’activitat— i complir condicions tècniques estrictes per evitar danys al bosc, com la prohibició del desarrelament i les limitacions en les mides i les quantitats extretes.
A més, reforça la traçabilitat del producte forestal mitjançant el control de les quantitats comercialitzades al llarg de tota la cadena de valor, des de la recol·lecció fins a la venda final.
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