La Llacuna celebra del 10 al 14 de juny la Festa de la Gent Gran Activa
La programació inclou activitats culturals, socials i lúdiques amb actes inaugurals, excursions, música, gastronomia i la tradicional jornada de cloenda
Regió7
L’Ajuntament de La Llacuna i el Casal de la Gent Gran han organitzat una nova edició de la Festa de la Gent Gran Activa, que aquest 2026 arriba a la seva vint-i-tresena edició amb un ampli programa d’activitats pensat per fomentar la convivència, la cultura i la participació de la gent gran del municipi. La programació començarà el 10 de juny a Cal Magí Ferriol amb l’acte inaugural, que comptarà amb la presència de representants institucionals i un concert musical a càrrec de Dolça Prat, seguit d’un pica-pica per a totes les persones assistents.
El dijous 11 de juny s’ha organitzat una excursió al Camp del Barça, amb visita al museu i altres activitats durant la jornada. La celebració continuarà el divendres 12 de juny amb un bingo popular i un berenar-sopar amb productes del país, mentre que el dissabte 13 de juny serà el torn de l’actuació del grup d’havaneres L’Espingari i una sardinada popular.
La cloenda arribarà el diumenge 14 de juny amb una missa solemne, el concert del Grup Vocal Xaira i la Coral Cuitora, i el tradicional dinar de germanor al local de la Piscina, que inclourà sorteig d’obsequis cedits pels establiments del municipi i concert final amb el Trio Cafè. La Festa de la Gent Gran Activa és una cita ja consolidada al calendari de La Llacuna i vol posar en valor el paper actiu de la gent gran en la vida social del municipi.
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
- Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong caçarà nazis
- Confirmada la condemna a 6 anys de presó per un massatgista de Sant Joan per agressió sexual a una clienta de 18 anys