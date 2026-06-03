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La Llacuna celebra del 10 al 14 de juny la Festa de la Gent Gran Activa

La programació inclou activitats culturals, socials i lúdiques amb actes inaugurals, excursions, música, gastronomia i la tradicional jornada de cloenda

Festa de la Gent Gran 2025

Festa de la Gent Gran 2025 / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

L’Ajuntament de La Llacuna i el Casal de la Gent Gran han organitzat una nova edició de la Festa de la Gent Gran Activa, que aquest 2026 arriba a la seva vint-i-tresena edició amb un ampli programa d’activitats pensat per fomentar la convivència, la cultura i la participació de la gent gran del municipi. La programació començarà el 10 de juny a Cal Magí Ferriol amb l’acte inaugural, que comptarà amb la presència de representants institucionals i un concert musical a càrrec de Dolça Prat, seguit d’un pica-pica per a totes les persones assistents.

El dijous 11 de juny s’ha organitzat una excursió al Camp del Barça, amb visita al museu i altres activitats durant la jornada. La celebració continuarà el divendres 12 de juny amb un bingo popular i un berenar-sopar amb productes del país, mentre que el dissabte 13 de juny serà el torn de l’actuació del grup d’havaneres L’Espingari i una sardinada popular.

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La cloenda arribarà el diumenge 14 de juny amb una missa solemne, el concert del Grup Vocal Xaira i la Coral Cuitora, i el tradicional dinar de germanor al local de la Piscina, que inclourà sorteig d’obsequis cedits pels establiments del municipi i concert final amb el Trio Cafè. La Festa de la Gent Gran Activa és una cita ja consolidada al calendari de La Llacuna i vol posar en valor el paper actiu de la gent gran en la vida social del municipi.

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