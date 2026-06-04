Fira Igualada celebra 75 anys reivindicant el valor humà i la força de les fires
El Teatre Municipal de l’Ateneu Igualadí s'omple amb més de 200 persones en un acte commemoratiu que repassa la història de l’entitat
Rècords, sorpreses i posar en relleu l’element humà que ha fet possible l’activitat firal a Igualada: aquests han estat els pilars de l’esdeveniment del 75è aniversari de Fira Igualada. L’acte commemoratiu, presentat per la periodista Mari Pau Huguet, ha omplert aquest dijous 4 de juny el Teatre Municipal de l’Ateneu Igualadí. Concretament, la sala ha acollit més de dues-centes persones.
Llums apagades, teló aixecat. La presentadora dona la benvinguda valorant el paper de l'entitat i la importància de les fires. “el que avui volem fer és memòria, parlar del passat, però també del present i esbrinar quin volem que sigui el futur de Fira Igualada” diu Huguet i dona pas a Ivan Sánchez Enrique, president de Fira Igualada.
El president remarca com en temps de pantalles hem de continuar amb la presencialitat d'anar a les fires "ens hem de fer una pregunta: té sentit continuar fent fires? La resposta clara és sí. Les fires signifiquen trobar-nos cara a cara, tocar el producte, conèixer la història, construir un vincle empresarial".
Per commemorar la història de l’entitat, s’han projectat imatges antigues que n’han il·lustrat l’evolució. A més, s’ha reproduït un vídeo amb testimonis de persones que han format o formen part de l’organització.
Tampoc s'han volgut perdre el dia d'homenatges, els representants i testimonis d'aquests 75 anys d'història. Jaume Oliva (Fira de Reis), Xavi Pérez (FirAnoia), Laura Vidal (la Fira d'Artesania), Dolors Domènec (l'Automercat), Maria Casanovas (Tasta'm) i Isidre Quintana (fira d'Antiguitats); tots portant objectes representatius de les seves fires i explicant anècdotes.
A més, la igualadina i estudiant de belles arts, Laia Solé, ha rendit homenatge a l'aniversari pintant un quadre en directe. La pintura representa una dona de 75 anys envoltada per elements característics de les fires i la ciutat d'Igualada. En les actuacions artístiques tampoc ha pogut faltar la proposta de dansa de l’Aula Escola de Dansa.
L’any 2026 està sent molt especial per a Fira Igualada amb un ampli programa d’activitats que valora la seva trajectòria i el seu impacte en la dinamització comercial i social d’Igualada i la comarca de l’Anoia.
L’entitat
Fundada l’any 1951, Fira Igualada ha esdevingut un referent en l’organització de certàmens i s’ha consolidat com un dels elements principals de la identitat igualadina. Entre les fires més emblemàtiques que organitza l’entitat destaquen la Fira de Reis (una de les més antigues de Catalunya), FirAnoia, el Mercat d’Antiguitats, Tasta’m i Automercat.
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