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La fiscalia demana 10 anys de presó per a un home d'Igualada acusat d'abusar sexualment d'una menor durant el confinament

La noia tenia 17 anys en el moment dels fets, que van passar a casa de la parella de l'acusat, mare de la noia

Façana de l'Audiència de Barcelona

Façana de l'Audiència de Barcelona / ARXIU/J. S.<br />

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Eduard Font Badia

Manresa

La fiscalia demana 10 anys de presó per a un home d'Igualada al qui acusa d'un delicte d'abús sexual. Els fets van passar a la capital de l'Anoia durant el confinament per la COVID.

Segons l'escrit d'acusació, l'home, que tenia 47 anys en el moment dels fets, vivia temporalment a casa de la seva parella i d'una filla d'ella. La noia tenia 17 anys quan es va decretar el confinament per la COVID-19, i la nit del 23 al 24 de maig de 2020, l'acusat estava al sofà amb la menor i va començar a tocar-la, sense el seu consentiment. L'escrit del fiscal descriu com la noia es va quedar bloquejada i paralitzada, mentre ell la va despullar, li va fer tocaments, i la va penetrar amb els dits i amb el seu penis, malgrat la víctima li demanava que parés.

Per a la fiscal, aquests fets són constitutius d'un delicte d'abús sexual, i per això demana la pena de 10 anys de presó, 8 anys més de llibertat vigilada i 10 d'alluntyamet de la vítima, a més a més de 8.000 euros d'indemnització, més els interessos.

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El judici se celebra aquest dijous a la secció 3a de l'Audiència de Barcelona.

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