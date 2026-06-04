Les virtuts de l'obrador compartit que s'ha posat en marxa a l’Anoia: «És molt difícil assumir sol aquesta despesa»
La Caldera està impulsada pel Parc Agrari de la Conca d'Òdena i està especialitzada en vegetals i làctics per donar sortida a petits productors
Mar Martí/ACN
El Parc Agrari de la Conca d'Òdena (PACO) acaba de posar en marxa l'obrador compartit per a petits productors i elaboradors agroalimentaris de la comarca de l'Anoia. L'espai, que s'inaugurarà aquest divendres, neix amb l'objectiu d'impulsar la transformació alimentària de proximitat i facilitar la professionalització de petits projectes vinculats al sector agrari.
«Necessitem omplir totes les franges horàries perquè l'obrador pot funcionar les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana»
Ubicat a Jorba, l'equipament disposa de 120 metres quadrats amb maquinària professional per elaborar productes vegetals i làctics com conserves, cremes, iogurts, formatges o mató. Sònia Torra és una de les primeres persones que fa servir l'espai per elaborar hummus i envasar-lo. «És molt difícil per un petit productor assumir sol la despesa d'un obrador propi», exposa.
El trio d'hummus és un dels plats estrella que Sònia Torra elabora al Cafè de Jorba. Ara, vol fer un pas endavant per poder fer una producció més gran d'hummus i comercialitzar-la. Es tracta d'una elaboració que fa amb productes de quilòmetre zero com ara el cigronet de l'Alta Anoia i excedents de verdures de productors locals com ara carabassa o remolatxa. Torra, que també és propietària del Molí d'Oli de Cal Gibert, ja ha començat a fer proves a l'obrador compartit i assegura que per a un petit productor és molt difícil tenir una instal·lació d'aquestes característiques.
El projecte, que ha requerit una inversió de 200.000 euros, està impulsat pel Parc Agrari de la Conca d'Òdena, una iniciativa publicoprivada que compta amb la participació de 16 municipis de l'Anoia i inclou una superfície agrària de gairebé 11.500 hectàrees. La dinamitzadora de l'equipament, Valeria de Luca, explica que el projecte neix d'una necessitat dels propis elaboradors per disposar d'un lloc on poder transformar els seus productes. L'equipament donarà prioritat als productors associats al Parc Agrari i de la zona, però està obert a rebre gent d'altres zones. «Necessitem omplir totes les franges horàries perquè l'obrador pot funcionar les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana», ha explicat De Luca.
En concret, l'equipament disposa de dues zones diferenciades: una per a transformar productes vegetals i una altra per a làctics. La dinamitzadora de l'obrador explica que per a un petit productor «és molt difícil engegar un projecte de producció, ja que hauria de fer una inversió molt gran» i, en canvi, amb les instal·lacions compartides, «poden començar a produir i, quan es facin més grans, ja es poden plantejar invertir en el seu propi obrador». La maquinària que més valoren els usuaris són la pasteuritzadora pels làctics i l'autoclau per a esterilitzar.
A banda, un altre dels objectius que té el nou obrador és que es creï una xarxa de productors i que es puguin generar sinergies entre ells. A més, en una fase posterior, es vol crear un punt de venda físic on es comercialitzin els productes que es facin a l'obrador compartit. De fet, en aquests moments el Parc Agrari ja té un punt de venda en línia a la seva pàgina web on es comercialitzen els productes que fan els associats.
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