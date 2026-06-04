Detenen un home per estafar una persona que buscava pis de lloguer a Igualada
L'estafador acumula cinc antecedents per delictes similars
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Els Mossos d'Esquadra ha detingut un home després d’enganyar una persona que buscava pis de lloguer a Igualada a través d’un portal immobiliari.
Segons ha informat la policia, la víctima va contactar amb l’anunci i l’autor li va sol·licitar una transferència econòmica per reservar l’habitatge. Un cop efectuat el pagament, quan la persona interessada va demanar visitar el pis, el suposat arrendador va començar a respondre amb evasives, fet que va aixecar sospites.
La investigació dels Mossos va permetre identificar i detenir el presumpte estafador, que acumula cinc antecedents per delictes similars.
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