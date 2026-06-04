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Detenen un home per estafar una persona que buscava pis de lloguer a Igualada

L'estafador acumula cinc antecedents per delictes similars

Una persona consultant els lloguers anunciats per una immobiliària

Una persona consultant els lloguers anunciats per una immobiliària / Arxiu/Oscar Bayona

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Mossos d'Esquadra ha detingut un home després d’enganyar una persona que buscava pis de lloguer a Igualada a través d’un portal immobiliari.

Segons ha informat la policia, la víctima va contactar amb l’anunci i l’autor li va sol·licitar una transferència econòmica per reservar l’habitatge. Un cop efectuat el pagament, quan la persona interessada va demanar visitar el pis, el suposat arrendador va començar a respondre amb evasives, fet que va aixecar sospites.

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La investigació dels Mossos va permetre identificar i detenir el presumpte estafador, que acumula cinc antecedents per delictes similars.

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