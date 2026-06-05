Salut tracta a Capellades la necessitat de donar continuïtat als processos de salut mental
El teatre de la Lliga de Capellades ha reunit aquest divendres un centenar de professionals de la regió Penedès
Regió7
Més de cent-cinquanta professionals de salut de la regió Penedès s'han reunit aquest divendres a la sala d’actes de La Lliga de Capellades per reflexionar i analitzar els processos de continuïtat assistencial en la salut mental, un aspecte estratègic clau del sistema de salut de Catalunya. Sota el títol "Som llaços: desfem nusos, construïm benestar", els ponents han compartit bones pràctiques i projectes innovadors desenvolupats al Penedès, amb l’objectiu d’afavorir la coordinació entre les diferents línies assistencials i seguir avançant en els reptes comuns en benefici de la ciutadania. La jornada s’ha organitzat amb la col·laboració de tots els proveïdors de salut del territori.
Una dinàmica participativa impulsada per Alícia Zamora ha donat peu a la primera taula d’anàlisi i reflexió, focalitzada en reforçar la coordinació entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada i amb l’objectiu de destacar el rol dels treballadors socials i de les infermeres en la detecció precoç, el diagnòstic i la derivació. Tot seguit, Felicidad Ruíz Loré, membre de la Federació Salut Mental Catalunya, ha explicat en primera persona la seva experiència com a pacient i el seu pas pel sistema.
Les urgències en salut mental han estat el centre de la segona taula de debat a través de l’experiència del SEM, el debat sobre el despistatge orgànic i la reflexió al voltant de la necessitat d’implantar un codi d’urgències psiquiàtric.
La darrera taula ha abordat la complexitat en tres àmbits: en la continuïtat assistencial en l’abordatge del pacient psicogeriàtric en l’àmbit comunitari, en la continuïtat assistencial en hospitalització domiciliària i en model d’integració territorial i comunitària.
Tots els projectes presentats a les diferents taules de debat han servit per dibuixar un mapa complet de continuïtat assistencial en salut mental al Penedès. Amb tot, la segona jornada de salut mental impulsada per la Regió Sanitària Penedès s’ha consolidat com un espai de debat, reflexió i anàlisi per treballar conjuntament en el manteniment d’un sistema de salut coordinat, eficient i centrat en la persona.
Alba Brugués, gerent de la Regió Sanitària Penedès, ha explicat a l'inici de la jornada “la importància de seguir avançant en continuïtat assistencial amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones, les famílies i la comunitat. El programa de la jornada és una excel·lent representació d’aquest compromís. I és que els reptes actuals en salut mental no es poden abordar de manera fragmentada”.
Per la seva part, Josep Tristany, director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, ha explicat que “vivim un moment de transformació de les polítiques de salut mental, les quals ocupen un lloc rellevant”, i ha posat en valor “l’experiència dels professionals del Penedès, els quals han impulsat diverses iniciatives transformadores”.
I l’alcalde de Capellades, Salvador Vives, ha agraït que la jornada se celebrés al municipi, “un punt de trobada de professionals compromesos i que posa sobre la taula un repte compartit, que és la feina en l’àmbit de la salut mental. I és que no hi ha salut, sense salut mental”.
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