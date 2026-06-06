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Rescaten tres gossos desnodrits en una masia abandonada i en ruïnes d'Igualada

Només un dels animals tenia xip i cap disposava de documentació sanitària ni vacunes acreditades

Rescaten tres gossos desatesos i desnodrits en una masia abandonada i en ruïnes d'Igualada

Rescaten tres gossos desatesos i desnodrits en una masia abandonada i en ruïnes d'Igualada

Guàrdia Civil

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ACN

Igualada

La Guàrdia Civil va rescatar el 26 de maig tres gossos desnodrits i desatesos en una masia abandonada i en ruïnes d'Igualada. Només un dels animals tenia xip i cap disposava de documentació sanitària ni vacunes acreditades. Els cans feia uns dos mesos que estaven en una nau amb accés a un terreny obert dins d'una finca vallada, sense que el seu responsable en tingués cap mena de cura. Durant aquest temps, haurien sobreviscut gràcies a aportacions puntuals de menjar i aigua que alguna persona els hauria facilitat. Els agents del Seprona van realitzar gestions -sense èxit- per identificar el responsable dels animals i van traslladar els tres gossos a un centre caní ubicat a Olesa de Bonesvalls, on van rebre alimentació i atenció veterinària.

La Guàrdia Civil no ha aconseguit localitzar encara el responsable dels gossos i va remetre les diligències al Jutjat de Guàrdia d'Igualada, on hi figura com a investigat per un presumpte autor d'un delicte de maltractament animal.

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Rescaten tres gossos desnodrits en una masia abandonada i en ruïnes d'Igualada

Rescaten tres gossos desnodrits en una masia abandonada i en ruïnes d'Igualada

Rescaten tres gossos desatesos i desnodrits en una masia abandonada i en ruïnes d'Igualada

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