Pilar Queralt, presidenta del PACO i impulsora de la Caldera: “M’agradaria que la gent pogués guanyar-se la vida aquí, que aquest espai servís per arrelar talent al món rural "
El nou obrador compartit del Parc Agrari de la Conca d’Òdena vol ser un espai d’oportunitats per a petits productors, amb voluntat de creixement
Ruben Costa
El Parc Agrari de la Conca d’Òdena (PACO) va inaugurar divendres, l’obrador compartit La Caldera, un nou equipament situat a Jorba que pretén convertir-se en una eina clau per al desenvolupament del sector agroalimentari de proximitat a la comarca de l'Anoia. Alcaldes de l'àmbit d'influència del Parc Agrari, del Consell Comarcal de l’Anoia, representants de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, així com productors i veïns del territori, van participar a l'acte.
La jornada ha inclòs una visita guiada a les instal·lacions, actuacions musicals i tastos de productes locals. La presidenta del PACO i alcaldessa de Jorba, Pilar Queralt, va destacar que l’equipament ja està preparat per donar resposta a les necessitats actuals dels productors, tot i que no es descarten futures ampliacions en funció de la demanda. “Si els usuaris detecten noves necessitats o equipaments que poden ser útils per a diferents projectes, estudiarem la manera d’adaptar-nos-hi”, va explicar.
Queralt va subratllar que el veritable èxit de La Caldera serà que els emprenedors agroalimentaris puguin desenvolupar projectes viables i sostenibles sense haver de marxar del territori. “M’agradaria que la gent pogués guanyar-se la vida aquí, que aquest espai servís per arrelar talent al món rural i per reforçar el múscul econòmic de la comarca”, ha afirmat.
La presidenta del PACO també va definir l’obrador com “un espai d’oportunitats” per a aquelles persones que tenen una idea de negoci però no disposen dels recursos necessaris per assumir una inversió inicial elevada. En aquest sentit, ha remarcat que els usuaris poden accedir a un període de prova abans de constituir formalment una empresa, fet que facilita testar productes i comprovar-ne l’acceptació al mercat.
Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal de l’Anoia, Noemí Trucharte, va valorar positivament la posada en marxa d’un projecte que reforça la cadena agroalimentària local i contribueix a generar noves oportunitats econòmiques a la comarca.
Joan Gòdia, director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat de Catalunya va destacar que “ la Conca d’Òdena és un espai que s’ha reinventat al llarg de la història i aquest obrador és una eina per fer-ho una i altra vegada”.
La responsable de la gestió de La Caldera, Valeria, va explicar que encara és aviat per determinar el volum de producció que assumirà l’equipament durant el primer any de funcionament. Tot i això, considera que assolir una quinzena d’usuaris seria una xifra molt positiva per consolidar l’arrencada del projecte.
També ha reconegut que encara no es disposa de dades suficients per calcular quants usuaris serien necessaris per garantir l’autosuficiència econòmica de l’obrador, ja que els costos dependran de l’ús real que se’n faci durant els primers mesos. Actualment, La Caldera no té llista d’espera i disposa de marge per incorporar nous projectes. A més, l’espai està obert també a persones que no formen part directament del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.
Entre els primers interessats a utilitzar les instal·lacions hi ha el productor Carlos, que considera que l’obrador permetrà fer el pas de la producció primària a la transformació alimentària amb totes les garanties sanitàries necessàries. Segons va explicar, el principal obstacle per als petits productors és la inversió inicial que requereix disposar d’un obrador propi. “És molt difícil amortitzar una infraestructura d’aquest tipus quan els volums de producció són reduïts”, assenyalava. Per això, destaca especialment els avantatges de compartir equipaments i recursos, així com la possibilitat de generar sinergies i compres conjuntes entre productors.
Una opinió similar comparteix Lluís, productor de cervesa artesana i vi, que fins ara elaborava most en instal·lacions domèstiques i que veu en La Caldera una oportunitat per professionalitzar el seu projecte. “Em permetrà treballar amb registre sanitari i fer un pas endavant que no podia fer a casa”, explica. Tot i reconèixer que les inversions continuen sent un repte, assegura que el seu objectiu no és créixer en volum sinó elaborar un producte de qualitat i de proximitat. El productor també posava en valor la filosofia compartida de l’equipament. “No haver d’assumir tota la inversió en solitari i poder col·laborar amb altres productors és un gran avantatge”, afirmava.
La Caldera inicia la seva activitat amb la voluntat de convertir-se en un punt de referència per a l’emprenedoria agroalimentària de l’Anoia, facilitant que petits productors transformin les seves matèries primeres, experimentin amb nous productes i accedeixin al mercat en condicions més competitives.
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