Es cul de sac, d'Igualada, i el Colmado, de Llívia, guanyen els premis de capipota del Vadefoodies
El festival gastronòmic igualadí celebra dilluns el primer Fòrum de la cuina de les Vísceres amb xef de primer nivell
Es cul de sac, espai gastronòmic d'Igualada que ha d'obrir pròximament a la ciutat, i Albert Boronat, del Colmado de Llívia, han estat els guanyadors de la segona edició del Concurs de Capipota de Catalunya, que se celebra a la capital de l'Anoia en el marc del Festival Vadefoodies. El primer se n'ha endut el premi Clàssic i el segon, el premi Innovació, tots dos dotats amb 500 euros. El concurs, celebrat dissabte, està organitzat per l’Associació Gastronòmica i Cultural Vadefoodies, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i el Gremi de Menuders de Catalunya.
El jurat, format pel regidor Miquel Vives, regidor de l’Ajuntament d’Igualada, el president del Gremi de Menuders de Catalunya Josep Ramells i el periodista gastronòmic i escriptor Salvador García Arbós, van tastar els capipotes dels 18 concursants per escollir-ne els guanyadors.
L’esmorzar de forquilla d'enguany, que va aplegar un centenar de persones, va comptar amb la participació del Restaurant Sant Josep de Bellver de Cerdanya, guanyador del I Concurs de Capipota. L'esmorzar va acabar amb l'entrega del porró a l’Esmorzador de l’Any al periodista de La Vanguardia i escriptor Albert Molins.
El Festival Vadefoodies va continuar fins entrada la nit de dissabte amb un showcooking per aprendre a fer arròs melós de capipota amb Mar Pretosyan, de Soliver by Cal Blay, i les actuacions musicals del Vadejazz, amb la col·laboració de l'Estival jazz, amb Júlia Plans Sextet, la Josa Jazz Band, el Combo Concepte de l'EMMI, el ball de swing amb Swing Anoia i el concert de Boogalizer.
El festival continua aquest diumenge amb els restaurants de la Setmana de la Cuina d'Interior, que té per objectiu donar més visibilitat als establiments que reivindiquen i conserven la cuina de l’interior. Aquest any hi participen una trentena de restaurants amb tota mena de propostes.
I dilluns 8 de juny, com a tancament del desè aniversari de l’entitat, tindrà lloc el I Fòrum de la Cuina de les Vísceres de Catalunya, que s'ubicarà a l’Adoberia Bella d’Igualada. Aquesta jornada professional comptarà amb els xefs Jordi Vilà (Alkímia), Ada Parellada (Semproniana), Oriol Casals (Teòric), Pau Pons Gràcia i Héctor Barbero Font (L’Artesana de Santa Eulàlia), Marc Pérez (La Sosenga) i Carlota Claver (La Gormanda), entre molts altres ponents del sector gastronòmic i cultural del país.
El xef convidat Javi Estévez, del restaurant La Tasquería —guardonat amb una Estrella Michelin i dos Soles Repsol— oferirà la xerrada inaugural i protagonitzarà un dinar a quatre mans amb Isidre Soteres, xef del restaurant El Jardí. Encara es poden aconseguir entrades per al fòrum a www.vadefoodies.cat/forumvisceres. Les places per al dinar, però, ja estan exhaurides.
VadeFoodies reivindica la gastronomia com a peça clau de la identitat i la cultura del territori i posa Igualada com a referent en la cuina de l’interior al mapa culinari català, tant per als amants com per als professionals de la gastronomia.
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