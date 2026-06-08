Igualada reivindica la cuina dels menuts en el primer Fòrum de les Vísceres de Catalunya
Xefs, divulgadors i experts defensen el valor cultural, gastronòmic i sostenible de les vísceres en una jornada celebrada a l'Adoberia Bella
L'Adoberia Bella d'Igualada acull el primer Fòrum de les Vísceres de Catalunya. La ciutat s'ha convertit aquest dilluns, 8 de juny, en l'epicentre d'aquesta cuina, considerada durant dècades de necessitat, humil o incòmoda, però que també ha estat celebrada com una autèntica delicatessen a les taules més exigents.
El fòrum, impulsat per l'Associació Vadefoodies i l'Ajuntament d'Igualada, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, reuneix periodistes, nutricionistes, antropòlegs, estrategues i pensadors.
Sota el lema L'important és a l'interior, els organitzadors han volgut reivindicar una de les expressions més representatives de la cuina catalana tradicional, estretament vinculada a l'aprofitament integral dels aliments i als principis de la circularitat. Des de Vadefoodies expliquen que la finalitat no és crear un gran fòrum, sinó un espai amb sentit que es pugui exportar.
La jornada ha arrencat amb el xef de La Tasquería de Madrid, Javi Estévez, guardonat amb una estrella Michelin i dos sols Repsol. "Sempre he reivindicat el consum de menuts perquè es basa a aprofitar al màxim el producte", ha afirmat el xef.
Quan va obrir La Tasquería, l'any 2015, el projecte generava incertesa pel fet de centrar tota la proposta gastronòmica en els menuts. Estévez explica que revaloren aquest producte cuinant-lo fins i tot per a persones que, d'entrada, es mostren escèptiques a tastar-lo. "Intentem convertir aquests productes en presentacions i sabors més atractius", assegura.
Crestes de gall, cor, fetge, tendons... passen a adquirir formes inimaginables al restaurant de Javi Estévez. "Hi ha persones que venen i ni tan sols ens pregunten què estan menjant; es deixen guiar únicament pel gust", assenyala el xef.
El matí ha continuat amb una taula rodona formada per Jordi Vilà (xef del restaurant Alkimia), Josep Ramells (president del Gremi de Menuts de Catalunya), Ada Parellada (cuinera, divulgadora i activista contra el malbaratament alimentari) i Albert Molins (periodista gastronòmic).
El debat ha tingut com a tema principal les vísceres com a patrimoni culinari català. Entre les opinions expressades, Parellada comentava: "Hem de mantenir els menuts per sostenibilitat, patrimoni cultural i saviesa. És un llegat que hem perdut", i afegia: "Hi ha una part que és la més difícil de llençar a les escombraries: la cultura".
Ramells ha lamentat la progressiva desaparició de la cuina quotidiana a les llars. "Avui les cases tenen les millors cuines, però es cuina menys que mai" i continuava "La restauració ha trobat la manera d'utilitzar un producte que també s'hauria d'utilitzar a les llars i donar-li un valor afegit".
En aquest sentit, Vilà, del restaurant Alkimia, explicava que "es necessita que els menuts siguin atractius, elaborar-los de manera que hi hagi un lligam amb plats que ja coneixem". Molins, en la mateixa línia, ha reivindicat l'esmorzar de forquilla com una de les grans expressions de la cuina popular catalana.
Tots coincidien que "si ens hem d'equivocar, que sigui amb cuina catalana", reivindicant així la necessitat de preservar la tradició.
El fòrum també ha acollit debats sobre com fer les vísceres més desitjables per a una generació healthy i compromesa amb la sostenibilitat, les vísceres com a base d'una cuina ràpida, econòmica i quotidiana; i sobre la història cultural de les vísceres arreu del món.
A més, amb la participació del periodista Marc Casanovas, l’antropòleg de l’alimentació F. Xavier Medina (UOC), l’estratega de marca Aleix Gabarré (Summa Branding), la nutricionista Marta Conesa i Miquel Brossa.
La primera edició del Fòrum de les Vísceres de Catalunya ha esdevingut una declaració d'intencions: reivindicar la cuina de les vísceres i obrir un debat transversal sobre el valor cultural, nutricional, sostenible i gastronòmic dels menuts.
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