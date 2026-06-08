Un incendi crema poc més d'un hectàrea a Santa Margarida de Monbui
S'ha declarat poc després d'un quart de dues a prop del passeig Espanya
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Manresa
Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat amb una unitat aèria han encerclat minuts després de les 14 hores un incendi de camps i rostolls que ha afectat zona forestal a prop del passeig Espanya a Santa Margarida de Montbui.
L'avís s'havia donat poca estona abans, a les 13.21 h, i s'ha propagat ràpidament per la configuració de la zona. Els Bombers han treballat en els flancs dret i esquerre simultàniament amb línies d'aigua i eines manuals, i ha pogut ser encerclat ràpidament.
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