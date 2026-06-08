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L’Arborètum d’Eixarcolant comença a donar els primers fruits de varietats tradicionals

El projecte de Can Rigat entra en una nova etapa amb les primeres pomes d'un banc genètic de fins a 200 varietats

Les pomeres joves del projecte

Les pomeres joves del projecte / Arxiu particular

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Ruben Costa

Manresa

Un arbre jove pot recuperar un patrimoni perdut? L’Arborètum de varietats tradicionals impulsat per Eixarcolant comença a demostrar que sí. Situat a la finca de Can Rigat, a la Pobla de Claramunt, el projecte ha iniciat la producció dels seus primers fruits, amb pomes de diferents varietats tradicionals que ja comencen a aparèixer als arbres plantats fa poc més de dos anys. Aquesta primera collita marca un punt d’inflexió en una iniciativa que té com a objectiu principal la recuperació i conservació de varietats fruiteres locals en perill de desaparició, moltes de les quals havien quedat fora dels circuits comercials habituals però formen part del patrimoni agrícola i alimentari del territori.

Un dels moments clau va tenir lloc el gener de 2024, quan una jornada participativa va permetre plantar gairebé 900 arbres fruiters de fins a 200 varietats diferents, amb la implicació de persones voluntàries. Ara, poc més de dos anys després, els primers resultats ja són visibles. Als arbres s’hi poden observar pomes de formes, colors i mides diverses: des de fruits petits fins a grans, de tons verds, grocs i vermells, i amb maduracions que varien segons la varietat. Aquesta diversitat evidencia la riquesa genètica i morfològica del conjunt de varietats conservades. Tot i aquesta evolució positiva, l’equip tècnic d’Eixarcolant continua treballant en el manteniment i seguiment de la plantació. En aquesta etapa inicial, s’estan realitzant tasques d’aclarida de fruits per evitar sobrecàrregues als arbres joves i afavorir un creixement equilibrat.

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Amb la maduració progressiva de les pomes, l’Arborètum entra ara en una fase clau d’observació i tast, que permetrà estudiar amb detall les característiques de cada varietat, des del sabor i la textura fins als seus cicles de maduració. El projecte consolida així el seu paper com a banc viu de biodiversitat fruitera, on la conservació no es limita a la preservació de plantes, sinó que inclou també la documentació i divulgació d’un patrimoni agrícola que havia anat desapareixent del paisatge rural.

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L’Arborètum d’Eixarcolant comença a donar els primers fruits de varietats tradicionals

L’Arborètum d’Eixarcolant comença a donar els primers fruits de varietats tradicionals

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