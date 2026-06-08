Les preinscripcions universitàries del Campus Igualada-UdL ja estan obertes
El centre universitari d'Igualada manté un creixement que sosté i reforça la seva aposta per la formació pràctica i la inserció laboral
Ruben Costa
El Campus Universitari Igualada-UdL ja ha obert el període de preinscripció per al curs 2026-2027, treu una oferta acadèmica consolidada de graus, dobles graus i màster, i una comunitat que supera el miler d’estudiants procedents d’arreu de tot Catalunya i de l’Estat. El campus, estructurat en dos grans equipaments, manté una oferta de 8 titulacions universitàries distribuïdes segons l’àmbit de coneixement.
L’edifici de Ciències de la Salut, situat al Passeig Verdaguer, concentra els estudis sanitaris, mentre que el del Pla de la Massa acull les enginyeries i els estudis d’empresa. En l’àmbit de la salut, s’hi imparteix el Grau en Infermeria i el Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia. Aquest espai està connectat al 4D Health Innovation Simulation Center, un centre de simulació clínica de referència que permet a l’alumnat entrenar competències professionals en entorns molt propers a la realitat assistencial. Pel que fa a les enginyeries, el campus ofereix el Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística —una titulació única en una universitat pública catalana—, així com els graus en Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica i el doble grau que combina Organització Industrial i Logística amb Administració i Direcció d’Empreses. També s’hi poden cursar els dos primers cursos de diversos graus d’enginyeria abans de completar la formació al Campus de Cappont de la Universitat de Lleida.
En l’àmbit empresarial, s’hi imparteix el Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i el Màster Universitari en Enginyeria del Cuir, una titulació única a Europa estretament vinculada al teixit industrial adober de la comarca. Una de les principals fortaleses del campus és la seva connexió directa amb el teixit empresarial i institucional, ja que totes les titulacions incorporen pràctiques obligatòries que afavoreixen l’experiència professional i una alta inserció laboral dels graduats. Aquest model formatiu es complementa amb instal·lacions especialitzades, laboratoris i espais d’aprenentatge avançat adaptats a cada disciplina.
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