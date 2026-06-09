ARA Igualada proposa convertir els antics sindicats i Correus en habitatge de lloguer assequible
El moviment ciutadà reclama la cessió d’edificis estatals en desús al centre d’Igualada per construir-hi habitatge públic i fer front a la manca d’oferta
Ruben Costa
ARA Igualada ha presentat una proposta per contribuir a fer front a la problemàtica de l’habitatge a la ciutat, en un context de creixent dificultat d’accés al lloguer i manca d’oferta disponible. La iniciativa planteja destinar els antics edificis dels sindicats i de Correus, actualment en desús, a la construcció d’habitatge públic de lloguer assequible. La proposta s’ha fet pública en una roda de premsa celebrada davant dels terrenys de l’antic edifici dels locals sindicals, al Passeig Verdaguer, un espai cèntric que la formació considera clau per impulsar polítiques d’habitatge en sòl públic infrautilitzat. En aquest sentit, ARA Igualada reclama que aquests espais siguin cedits per l’Estat a l’Ajuntament d’Igualada o a la Generalitat de Catalunya per poder-hi desenvolupar promocions d’habitatge públic.
Durant la compareixença, el portaveu d’ARA Igualada, David Tarrida, ha assenyalat que l’accés a l’habitatge s’ha convertit en una de les principals preocupacions de moltes famílies igualadines. Segons ha explicat, l’augment dels preus del lloguer, les dificultats per accedir a la compra d’un habitatge i la manca d’oferta disponible fan que cada vegada més persones tinguin problemes per trobar un habitatge a preu assequible. “El problema de l’habitatge no afecta només els joves. També afecta famílies que busquen un habitatge adequat, persones que viuen de lloguer i veuen com els preus continuen pujant, i moltes altres que simplement no troben oferta disponible a la ciutat”, ha afirmat Tarrida. El portaveu ha afegit que “mentre existeix aquesta necessitat, no té cap sentit mantenir terrenys públics abandonats durant anys en una ubicació tan cèntrica i ben connectada com aquesta”.
Per la seva banda, la representant d’ARA Igualada, Alícia Fernández, ha defensat que la proposta neix de la voluntat d’aprofitar recursos públics existents per donar resposta a necessitats socials urgents. Segons ha explicat, l’habitatge públic de lloguer és una de les eines més eficaces per ampliar l’oferta i facilitar l’accés a les persones amb més dificultats. “Si tenim sòl públic sense ús, el més lògic és posar-lo al servei de l’interès general. Els terrenys públics han de servir per resoldre problemes públics, i avui un dels principals problemes que té Igualada és la manca d’habitatge assequible”, ha manifestat.
Des d’ARA Igualada han recordat que altres municipis han desenvolupat projectes similars a partir de sòl públic i han considerat que la ciutat no hauria de deixar passar aquesta oportunitat. Per això, han reclamat al govern municipal que prioritzi les polítiques d’habitatge i lideri les gestions amb les administracions competents per fer possible la cessió dels terrenys.
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